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Çocuklar neden obez olur? Çocukları obeziteden korumak mümkün mü?

Betül Songur Betül Songur
12.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite, dünyanın dört bir yanında sorun olmaya devam ederken çocuklardaki kilo artışı da endişeye sebep oluyor. Obez çocuklar, hayatına obez yetişkinler olarak devam ederken belli başlı sağlık sorunlarını yaşamaları da kaçınılmaz oluyor. Hareketsiz yaşamla birlikte yanlış beslenme alışkanlıklarının kazandırıldığı çocukların doğru rol model bulamamasıyla devam eden süreç bireylerin sağlığını elinden alıyor. Peki bunu önlemek mümkün mü? Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgi verdi.

Çocuklar neden obez olur? Çocukları obeziteden korumak mümkün mü?

Dünya Sağlık Örgütü’nün en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak tanımladığı obezite, tüm dünyada çocukluk çağında da büyük bir artış gösteriyor. Obez çocukların büyük bir kısmı yaşamlarına obez yetişkinler olarak devam ediyor ve obezitenin neden olduğu tip 2 diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarına yatkın hale geliyorlar. Çocuklarda obezite gelişmesinde genetik faktörler de etkili olsa da yanlış alışkanlıkları barındıran yaşam tarzının payı çok daha büyük. Peki nedir bu çocuklarımızı obez yapan yanlış alışkanlıklar?

HAREKETSİZ YAŞAM

Değişen yaşam koşulları ve şehir hayatı çocukları hareketsiz bir yaşam sürmeye itiyor. Çocukların özgürce hareket edebilecekleri alanlarının olmaması, ulaşım imkanlarının artmasıyla bir yerden bir yere yürüyerek gitme alışkanlıklarının kaybolması, televizyon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle fazla zaman geçirmeleri sonucu günlük fiziksel aktiviteleri oldukça kısıtlanıyor ve obez olma riskleri artırıyor. Obezite sorununun çözümü veya önlenmesi için atacağınız en etkili adımlardan biri çocuğunuzu keyif alabileceği bir spor dalına yönlendirmek olacaktır.

YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Obezitenin en önemli suçlularından bir tanesi yüksek yağlı ve şekerli, besin içeriği açısından fakir bir beslenme şeklidir. Reklamlar, ilgi çekici ambalajlar, kullanılan katkı maddeleri, yüksek miktarda şeker ve yağ içeren gıdaların yarattığı lezzet algısı nedeniyle çocukların büyük bir kısmı cips, kraker, kek gibi işlenmiş gıdaları sıklıkla tüketiyor. Bunlar yerine evde yaptığınız sağlıklı atıştırmalıkları çocuğunuza sunmanız bu gıdaların tüketiminin azalmasına katkı sağlayabilir. Aynı zamanda, yapılan birçok çalışmada şekerli içecek tüketimiyle çocukluk çağı obezitesi arasında ilişki saptanmıştır. Hazır meyve suları, kola, gazoz, hazır çikolatalı sütler gibi yüksek şeker ve kalori içeren içecekler yerine su, ayran, süt gibi içeceklerin içilmesi teşvik edilmelidir.

UYGUN ROL MODELİN OLMAMASI

Çocuğunuz sergilediğiniz her davranış gibi beslenme şeklinizi de örnek alır. Anne ve babası sürekli olarak fastfood tüketen, meyve ve sebze yemeyen, şekerli

içecekleri bağımlılık haline getiren çocuklar da yanlış beslenme alışkanlıkları edinir. Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız; taze sebze ve meyvelere, yumurta, balık, tavuk gibi sağlıklı protein kaynaklarına, kahverengi pirinç, tam buğdaylı makarna ve tam tahıllı ekmek gibi tam tahıllara, süt, yoğurt gibi kalsiyum kaynaklarına mutfağınızda yer açmalı, sağlıklı yemekler hazırlamaya zaman ayırmalı ve masaya ailecek oturmalısınız.
Uykusuzluk

Çocuklarda uyku düzeninin oturtulamaması da obezitenin nedenlerinden biri olabilir. Yeterli uyku tokluk sinyali veren leptin hormonunun artmasına, açlık sinyali veren ghrelin hormonunun ise azalmasına neden oluyor. Çocuğunuz 6-12 yaş aralığında ise 9-12 saat, 13-18 yaş aralığında ise 8-10 saat uyuduğundan emin olun.

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