Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 

Yayımlanan genelge ile 20 yaş altı genç ve çocuklar ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalar esnetildi. Daha önce 3 saat olan 20 yaş altı ve çocuklar ile 65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma süreleri 4 saate çıkarıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Çok yüksek ve yüksek risk grubundaki kentlerde; 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların için getirilen sokağa çıkma zamanları 3 saatten 4 saate çıkarıldı.

Yeni düzenleme ile beraber 20 yaş altı çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00-14.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Muğla, Eskişehir, Düzce, Bolu, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Karaman, Mersin, Niğde, Antalya, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Yalova, Kocaeli, İzmir, Aydın, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sivas, Ordu, Malatya, Amasya, Tokat, Samsun, Adıyaman, Elazığ, Konya, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Bartın, Çorum, Sinop, Bayburt, Zonguldak, Trabzon, Erzincan, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Artvin, Ardahan, Iğdır, Giresun, Rize, Erzurum ve Gümüşhane…