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Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

02.04.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı genelgeye göre koronavirüs kısıtlamalarından en çok etkilenen 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar için orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.

Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

Yayımlanan genelge ile 20 yaş altı genç ve çocuklar ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalar esnetildi. Daha önce 3 saat olan 20 yaş altı ve çocuklar ile 65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma süreleri 4 saate çıkarıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Çok yüksek ve yüksek risk grubundaki kentlerde; 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların için getirilen sokağa çıkma zamanları 3 saatten 4 saate çıkarıldı.

Yeni düzenleme ile beraber 20 yaş altı çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00-14.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Muğla, Eskişehir, Düzce, Bolu, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Karaman, Mersin, Niğde, Antalya, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Yalova, Kocaeli, İzmir, Aydın, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sivas, Ordu, Malatya, Amasya, Tokat, Samsun, Adıyaman, Elazığ, Konya, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Bartın, Çorum, Sinop, Bayburt, Zonguldak, Trabzon, Erzincan, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Artvin, Ardahan, Iğdır, Giresun, Rize, Erzurum ve Gümüşhane…

TURUNCU KATEGORİ

Tunceli, Adana, Hatay, Kars, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Kırşehir, Bingöl ve Ağrı…

SARI KATEGORİ

Şanlıurfa, Bitlis, Van, Mardin, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Uşak ve Hakkâri

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatlerii

ALINAN TEDBİRLER

İşte alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri; Türkiye'nin tüm illerinde sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ile sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Kafe ve lokanta gibi yerler renk ayrımı olmaksızın ülke genelinde yüzde 50 kapasite ve paylaşılan diğer koşullara uygun şekilde hizmet verecek. Kapanma saatinin arkasından ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut şekliyle devam edecek. Ramazan ayında ise Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan’da Türkiye’de kafe ve lokanta gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sürdürecek.

Kovid-19’la ile mücadele, 1 Mart tarihi itibarıyla paylaşılan risk haritası, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırılan şehirlerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının artmasıyla beraber hafta sonu sokak kısıtlamasının geri getirildiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile hangi illerde sokağa çıkmanın yasak olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni risk haritası da paylaşıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e yükselirken, İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Türkiye’de sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.


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