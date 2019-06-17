HABER

Çocuklar yaz döneminde Afyonkarahisar’ın güzelliklerini keşfedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

Çocuklar yaz döneminde Afyonkarahisar’ın güzelliklerini keşfedecek

Afyonkarahisar Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’nün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde” projesiyle çocuklar doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.
AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi Müdürlüğü (DOKOBİM) tarafından yürütülecek proje içinde 24-28 Haziran tarihleri arasında 10-15 yaş arasında çocuklar eğitime alınacak. Eğitim kapsamında Eber Gölü, Kocatepe, Frig Vadisi’nde ve kent merkezinde tarihi mekanlarda alanında uzman öğretim görevlileri tarafından bilgiler verilecek. Proje hakkında açıklamalarda bulunan DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, projenin amacının çocuklara doğa sevgisi kazandırmak, tarihe karşı bilinç geliştirmek olduğunu söyledi.
Etkinlik boyunca geziler olacak
Proje kapsamında doğaya ve kültürel miraslara ilgili çocuklarımızı üç gün boyunca eğitime ve gezilere çıkaracaklarını ifade eden Erişmiş; “Eber Gölü, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Frig Vadisi, Kocatepe ve kent merkezindeki tarihi yerleri gezdireceğiz. Buralarda her bölgenin uzmanı tarafından çocuklara bilgiler verilecek. Mesela eber gölüne gittiğimizde oradaki hayvan varlığı ve endemik türlerle ilgili ben bilgi vereceğim. Frig Vadisi’ne gittiğimizde oranın toprak ve dokusu ile ilgili coğrafya bölümünden hocalarımız bilgi verecek. Kent merkezinde tarihi yerleri gezerken tarihsel süreci tarih bölümünden arkadaşlarımız anlatacak” dedi.
Katılım ücretsiz olacak
Projeye katılım ile ilgili de bilgiler veren Erişmiş, “Ücretsiz olacak bu projeye çocukların katılmasını bekliyoruz. Güzel bir yaz tatili etkinliği olacak. Katılmak isteyen çocuklar için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin internet sitesinden başvuru formu doldurulacak ve DOKOBİM’e ulaştırılacak. Projeye katılan çocuklara keşif defteri verilecek. Çocuklar bu defterlere gezdikleri noktalar ile ilgili bilgiler yazacak, resimler yapacak” diye konuştu.

Çocuklar yaz döneminde Afyonkarahisar’ın güzelliklerini keşfedecek

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Her salı günü vatandaşlara ayrılacakHer salı günü vatandaşlara ayrılacak
23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.