HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuklara bile aldırmadı! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı

Çocuklara bile aldırmadı! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı

07.10.2023 13:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da husumetlisinin kuaförde sıra beklediğini öğrenen 2 şüpheli, motosiklet üzerinde giderken kurşun yağdırdı. Çocukların da bulunduğu dükkanda bir çok mermi şans eseri kimseye isabet etmedi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Çocuklara bile aldırmadı! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı

Silahlı saldırı merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şahıs husumetlisi Serhat A.’nın kuaför dükkanında sıra beklediğini öğrenince silahlarını alıp motosikletle dükkanın önüne geldi. Serhat A.’yı içeride gören 2 şüpheliden biri motosikleti kullanırken, diğeri ise motosikletin arkasından peş peşe tetiğe basıp defalarca ateş etti.

f2f3f7de-10ec-4033-bea9-47d9c95d2379

Çocukların da bulunduğu dükkanda kurşunlar camlara isabet etti. Kırılan cam parçaları küçük çocukların yaralanmasına sebep oldu. Dükkan sahibi Serhat Yentürk, refleksiyle müşterisi olan çocuğun üzerine kapandı. Mermilerin hedefi olan dükkanda şans eseri yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

983fd51c-1e3e-4af3-b293-e0972a2d68d4

“YA ÖLSEYDİK, NE OLACAKTI”

Yaşanan olayın ardından konuşan dükkan sahibi Serhat Yentürk, “Dükkanımda müşteri sıra bekliyordu. O sırada motosikletle 2 kişi geldi. Dükkanımın önünde bulunan müşteriye silahla peş peşe ateş ettiler. Kurşunlardan biri camı parçalayıp bizi sıyırdı. Cam parçaları traş ettiğim çocuğa geldi. Çok şükür ciddi bir şey yok. O kurşunlar ya birimize gelseydi. Buradan kadınlar geçiyordu, içeride çocuklar vardı. Ya ölseydik ne olacaktı. Biz bu şahısların yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba ve oğlu iş yeri sahibine saldırıp bıçakladı! O anlar kameradaBaba ve oğlu iş yeri sahibine saldırıp bıçakladı! O anlar kamerada
Yer: Antalya! Polisi çileden çıkardı: 'Bunlar artistlik yapıyor, sen de ne çekiyorsun'Yer: Antalya! Polisi çileden çıkardı: 'Bunlar artistlik yapıyor, sen de ne çekiyorsun'
Diyarbakır’da terörün finans kayağına darbe: 10 şüpheliye soruşturmaDiyarbakır’da terörün finans kayağına darbe: 10 şüpheliye soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.