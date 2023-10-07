Çocuklara bile aldırmadı! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı

Silahlı saldırı merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şahıs husumetlisi Serhat A.’nın kuaför dükkanında sıra beklediğini öğrenince silahlarını alıp motosikletle dükkanın önüne geldi. Serhat A.’yı içeride gören 2 şüpheliden biri motosikleti kullanırken, diğeri ise motosikletin arkasından peş peşe tetiğe basıp defalarca ateş etti.

Çocukların da bulunduğu dükkanda kurşunlar camlara isabet etti. Kırılan cam parçaları küçük çocukların yaralanmasına sebep oldu. Dükkan sahibi Serhat Yentürk, refleksiyle müşterisi olan çocuğun üzerine kapandı. Mermilerin hedefi olan dükkanda şans eseri yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“YA ÖLSEYDİK, NE OLACAKTI”

Yaşanan olayın ardından konuşan dükkan sahibi Serhat Yentürk, “Dükkanımda müşteri sıra bekliyordu. O sırada motosikletle 2 kişi geldi. Dükkanımın önünde bulunan müşteriye silahla peş peşe ateş ettiler. Kurşunlardan biri camı parçalayıp bizi sıyırdı. Cam parçaları traş ettiğim çocuğa geldi. Çok şükür ciddi bir şey yok. O kurşunlar ya birimize gelseydi. Buradan kadınlar geçiyordu, içeride çocuklar vardı. Ya ölseydik ne olacaktı. Biz bu şahısların yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

İHA

