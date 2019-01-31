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Çocuklara diş tedavisi öncesi illüzyon gösterisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2019 08:56 | Son Güncelleme

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavilerini yapan çocuklara diş çekimi korkularını gidermeleri için illüzyon gösterisi gerçekleştirildi.Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavilerini yaptıran çocuk hastalara yönelik diş çekimi korkularının önüne geçmek amacıyla illüzyon gösterisi düzenlendi.Hobi olarak illüzyon gösterileri yapan diş hekimliği fakültesi öğrencisi Erman Terzi’nin birbirinden ilginç hareketleri çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavilerini yapan çocuklara diş çekimi korkularını gidermeleri için illüzyon gösterisi gerçekleştirildi.
Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavilerini yaptıran çocuk hastalara yönelik diş çekimi korkularının önüne geçmek amacıyla illüzyon gösterisi düzenlendi.
Hobi olarak illüzyon gösterileri yapan diş hekimliği fakültesi öğrencisi Erman Terzi’nin birbirinden ilginç hareketleri çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Terzi, "Gösteriyle çocukların diş hekimlerine karşı olan ilk korkularını yenmiş oluyoruz. Bu sayede diş hekimlerine daha ılımlı yaklaşmış oluyorlar” dedi.
Ailesiyle birlikte geldiği merkezde kontrolünü yaptıran 8 yaşındaki Selen Feryal Çelik de gösteriyi beğeniyle izlediğini söyledi. Çocuklara yönelik oyun salonunun da bulunduğu merkezdeki gösteri sonrası çocuklara Başhekim Fevzi Terzi tarafından ağız bakım seti hediye edildi.

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