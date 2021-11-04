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Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

03.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüz teknolojisi çocuklar için keyifle zaman geçirmelerini sağlayan binlerce seçenek sunuyor. Bu teknolojik aletler arasından eğlenceli, eğitici ve kullanışlı olanlarını bulup çıkarmak zor olabiliyor. Çocuklar için özel tasarlanmış tabletler, hayal güçlerini geliştirmesinin yanında tüm bu özellikleri de içerisinde barındırıyor. Hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de eğlenmelerine katkı sağlayan dijital çizim tabletlerini birlikte incelemeye ne dersiniz?

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Her çocuğun yetenekli olduğu bir alan mutlaka bulunuyor. Özellikle çizerek hayal güçlerini pekiştirdiklerini hepimiz biliyoruz. Dijitalleşen dünyada çocuklar için oyun alanları çeşitleniyor olsa da kaliteli olanları bulmak zorlaşıyor. Hayal dünyalarında yarattıkları karakterleri diledikleri gibi çizebilecekleri, aynı zamanda bütçenizi de sarsmayacak çeşitleriyle çizim tablet modelleri çocuklarınızın aradığı oyun arkadaşı olmaya çok yakın! "Hangi çizim tabletini seçmeliyiz?" sorusuna cevap bulmak için tablet çeşitlerine beraber bakalım.

1. Çocuklarınızın hayallerini renklendirecek: Xiaomi Wicue

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İlk önerimiz kâğıt kalem masrafından kurtulmanızı sağlayan çevre dostu Xiaomi Wicue Tablet. 12 inç LCD ekrana sahip ve göze zarar vermiyor. Bu özelliğiyle uzun süre kullanıma da olanak sağlıyor. Boya, toz ve radyasyon gibi sağlığa zararlı kimyasallar içermiyor. Çocuklar için ergonomik olarak tasarlanan ürün, hayal dünyalarını resme dökerken büyük kolaylık sağlıyor. Farklı fonksiyonlara sahip iki adet kalemiyle resim yapmak daha eğlenceli hale geliyor. Renkli dijital ekranı ve teknik özellikleriyle harika bir ürün.

Kaliteli vakit geçirebilecekleri bu harika tablete bakmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

2. Resim çizmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

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Uygun fiyatı ve kolay kullanımıyla Mi7a Dijital Tablet, çocuklar için harika bir oyuncak olarak listemizde yerini alıyor. "Boş zamanlarını heba etmesin, eğlensin ama bir şeyler de öğrensin." diyorsanız bu tablet tam size göre! 8.5 inç LCD çizim ekranına sahip. Küçük ve kolay taşınabilir bir cihaz olmasıyla da öne çıkıyor. Dokunmatik kalemiyle çizim yapılabildiği gibi not da tutulabiliyor. Ne harika! Tek tuşla silme özelliğiyle yanlış yapmak artık problem yaratmıyor. Kendine has tasarımı sayesinde çocukların kendi aralarında oyunlar oynamasına da olanak sağlıyor.

Mi7a Çizim Tableti'ni yakından incelemek isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

3. Hem kaliteli hem kullanışlı bir tablet: Yongke

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Taşınabilir, kaliteli ve bütçe dostu bir tablet arıyorsanız bu önerimiz sizin için! Yongke Dijital Tablet, tüm beklentilerinizi karşılamak amacıyla dizayn edilmiş. Çocuğunuzla birlikte eğlenerek vakit geçirebilir, beraber çizim yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı birleştirerek çok güzel resimlerle vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Duvara asılarak kullanılabilmesi, farklı oyunlar oynamanıza da olanak sağlar. USB ile kolaylıkla şarj olabilir. Üstelik yarım saatlik bir şarjla 100 saat kullanabilirsiniz. 9 inç LCD ekranlı ürün, farklı renk seçeneklerine sahip. Çocuklar için harika bir oyun arkadaşı!

Yonkge tableti incelemek isterseniz linkine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Her bütçeye uygun: Honorall

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Honorall Dijital Tablet, tam bir fiyat performans ürünü olarak listemize giriyor. Göz korumasına sahip renkli ekranıyla öne çıkıyor. İnce ve küçük olması, sırt çantasında kolaylıkla taşınabilmesine olanak sağlıyor. Kağıt üzerine yazmak kadar rahat kullanımı ise tercih sebebi oluyor. Radyasyon, boya ve toz taneciklerinden uzak, çevre dostu bir cihaz. Dayanıklılığı sayesinde uzun süre kullanılabiliyor. Düşme anında çocuklara zarar vermemesi amacıyla ekran koruması mevcut. 8.5 inç LCD ekranı, renkli ve oldukça geniş bir alana sahip. Yeteneklerini geliştirmesi için çocuklara harika bir hediye!

Ekonomik ve kullanışlı bu tablete bakmak isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

5. Rengarenk çizimler yapmak artık zor değil!

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Çocukların hayal dünyasını renklendirmek için tasarlanmış bir tablet incelemesiyle daha karşınızdayız. TreeLeaff Dijital Tablet; yüksek hassasiyetli, 8.5 inç renkli LCD ekranıyla aradığınız tablet olabilir. Az yer kaplıyor, üstelik çok kullanışlı bir cihaz. Ekranda mavi ışık olmadığı için gözleri rahatsız etmiyor. Parlamaya sebep olmaması, çocukların çizim yaparken veya yazı yazarken zorluk yaşamasını önlüyor. Özel tasarım kalemiyle resim yapmak daha da kolaylaşıyor. Okul öncesi eğitim amacıyla kullanılabilecek harika bir tablet. Çocuğunuzun kişisel gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Fiyatıysa kesinlikle hayal kırıklığı yaratmıyor.

Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacak.

6. Çocuklar için doğum günü hediyesi arayanlara: Staright

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Duvarlarınızın kirlenmesinden ve kağıt kalem masrafından bıktıysanız harika bir çözümle geldik! Starigh Dijital Tablet, resim yapmayı seven çocuklarınız için ideal bir hediye olabilir. Kalem koymak için özel yeri bulunan, pratik ve kolay kullanımıyla göz dolduran bu ürünün fiyatı da çok uygun. 10.5 inç renkli LCD ekrana sahip. Parlama yapmayan özel tasarımıyla çocuğunuz özgürce çizim yapabilir. Uzun ömürlü bu ürün, okul öncesi çağındaki çocuklar için de uygun. Tüm ekranı tek bir tıkla silme düğmesi bile var! Eğlenceli vakit geçirebilmeleri amacıyla her ayrıntı düşünülmüş.

Şık ve dayanıklı bu tablete bakmanız için linki buraya bırakıyoruz.

7. Görünüşüyle çocukları cezbeden bir tablet

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Tavşan başlıklı çerçevesiyle çocuklarınızın tüm dikkatini üzerine çekebilecek bir tablet önerimiz var. 9 inç LCD ekranıyla ve çocuklar için yapılmış ergonomik dizaynıyla incelenmeyi hak ediyor! İki farklı kalemi sayesinde çizim yapmak daha da keyifli hale geliyor. Palet görüntüsüyle kullanım rahatlığı sağlarken minik bir ressam olmanın heyecanını da yaşatıyor. Anaokulu çağındaki çocukların yazı yazma ve resim yapma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış. 29 x 20,5 x 1 cm ebatlarında olması, taşınabilme kolaylığı sağlıyor. Tek kelimeyle harika bir ürün!

"Bu tableti hemen almalıyım!" diyorsanız linki buraya bırakıyoruz.

8. Sevimli olduğu kadar da kullanışlı: Jollygraf

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Güzel bir hediye arayışı içerisindeyseniz bu dekoratif ve sevimli tableti tercih edebilirsiniz. Penguen çerçevesiyle kesinlikle çok tatlı görünüyor. Üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Harika yorumlar alan, eğlendirirken eğitici de olabilen mükemmel bir cihaz. İnce çerçevesi sayesinde taşımak için de ideal. Kullanışlı ve yumuşak kalemi kolay tutuş sağlıyor. Resim çizmek ve yazı yazmak amacıyla kullanılabiliyor. 8.5 inç renkli LCD ekranı da mevcut. Tek düğmeyle tüm hataları silebiliyorsunuz. Rengarenk çizimler yapmak isterseniz bu tablet aradığınız ürün olabilir.

İncelemek için linke buradan ulaşabilirsiniz.

9. Dinozorun ağzında tablet mi var?

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Farklı ve bir o kadar da tatlı bir tablet markası önerisiyle geldik. Pembe bir dinozorumuz var ve ağzını kocaman açmış! Tam ortasına da harika bir tablet eklenmiş. Elleriyle de kalemini tutuyor. Ne tatlı, değil mi? Görüntü olarak hem sizi hem çocuğunuzu tatmin edeceğini garanti ediyoruz. Ceppark LCD Çizim Tableti, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. Ortalama bir fiyatı var ama özelliklerine baktığınızda çok da önemseyeceksiniz. Pille çalışıyor ve 2 yıl pil ömrüne sahip.

Uzun ömürlü, pratik ve az yer kaplayan bu tablete bakmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

10. Tweety severlere özel tablet Kids & Bud

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Sarı rengi ve Tweety görünümüyle çok güzel bir tablet! Çocukların tüm dikkatini sevimli tasarımıyla üzerine toplayan bu tabletin fiyatı da çok uygun. Kids & Bud Multi Renk LCD Çizim Tableti'nde aradığınız her şey mevcut. Teknolojik açıdan orta düzey olsa da gayet iş görüyor. Ekonomik olması da tercih edilebilir tabletler arasına girmesini sağlıyor. 8.5 inç multi renk LCD ekranıyla çocuklarınız harikalar yaratabiliyor. Renklerin dikkat çekiciliği sayesinde çocuklarınız için vazgeçilmez bir oyuncak olarak karşımızda duruyor. Uzun süre eğlenerek vakit geçirmelerine yardımcı olurken eğitimlerini de unutmuyor. Harika!

Ürüne bir göz atmak isterseniz linke tıklamanız yeterli.

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