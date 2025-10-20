KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı

Elazığ’ın Yedigöze köyünde yaşayan ve 7 yıldır doğal ürünler üreten Tuba Bahçeci, çocuklarda temizlik alışkanlığını eğlenceli hale getirmek için dikkat çekici bir projeye imza attı. 50’den fazla farklı doğal sabun çeşidi geliştiren Bahçeci, bu kez çocukları el yıkamaya teşvik etmek amacıyla meyve şeklinde sabunlar tasarladı.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı

Elazığ'da 7 yıldır 50'den fazla farklı doğal sabun çeşidi üreten Tuba Bahçeci, çocuklarda el yıkamaya teşvik etmek ve eğlenceli hale getirmek için meyve şeklinde sabunlar tasarladı.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 1

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN 7 YILDIR ÇEŞİTLİ DOĞAL ÜRÜNLER ÜRETİYOR

Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan iki çocuk annesi Tuba Bahçeci, 7 yıldır çeşitli doğal ürünler üretiyor. Bahçeci, 50 farklı sabun çeşidinin yanı sıra çocuklarda el yıkamaya teşvik etmek ve eğlenceli bir hal getirmek amacıyla meyve şeklinde sabunlar tasarladı.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 2

Bahçeci, tasarladığı sabunları özel bir okulda miniklere hediye etti. Sabunları alarak ellerini yıkayan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 3

"SIRADANLIKTAN ÇIKARAK FARKLI YÖNTEMLERLE EĞLENCELİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Sınıf Öğretmeni Esat Şahinoğlu, "Birinci sınıfların okula alışması münasebetiyle bazı alışkanlıkları sevdirerek kazandırmayı tercih ediyorum. Özellikle temizlik konusunda çocuklar sıvı sabuna veya köpük sabuna alıştıkları için bunu sıradan bir durum olarak görüyorlar. Fakat biz, sıradanlıktan çıkarak farklı yöntemlerle çocukları temizlik yapmaya yönlendirmeyi, bunu eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tuba Hanım'ın katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 4

"ÇOCUKLARI EL YIKAMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN ÜZÜM ŞEKLİNDE TASARLADIK"

Çocuklara özel olarak meyve şeklinde doğal sabun yaptığını ifade eden Tuba Bahçeci ise "7 yıldır doğal sabun üretiyorum. Bu sefer sabunlarımızı çocukları el yıkamaya teşvik etmek amacıyla üzüm şeklinde tasarladık. Okulda öğrencilerimize dağıttık ve umarım onlar için faydalı bir etkinlik olmuştur" şeklinde konuştu.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 5

Öğrencilerden Ali Kardeşbilir de, "Sabunlar bizi hastalıklardan koruyor, hediyeler için teşekkür ederiz" dedi.

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 6

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 7

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı 8

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 8 kadından 1’i risk altında!Her 8 kadından 1’i risk altında!
Yeni nesil nafaka türü: Kedi velayeti...Yeni nesil nafaka türü: Kedi velayeti...

Anahtar Kelimeler:
Elazığ sabun hijyen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.