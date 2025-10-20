Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı

Elazığ'da 7 yıldır 50'den fazla farklı doğal sabun çeşidi üreten Tuba Bahçeci, çocuklarda el yıkamaya teşvik etmek ve eğlenceli hale getirmek için meyve şeklinde sabunlar tasarladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN 7 YILDIR ÇEŞİTLİ DOĞAL ÜRÜNLER ÜRETİYOR

Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan iki çocuk annesi Tuba Bahçeci, 7 yıldır çeşitli doğal ürünler üretiyor. Bahçeci, 50 farklı sabun çeşidinin yanı sıra çocuklarda el yıkamaya teşvik etmek ve eğlenceli bir hal getirmek amacıyla meyve şeklinde sabunlar tasarladı.

Bahçeci, tasarladığı sabunları özel bir okulda miniklere hediye etti. Sabunları alarak ellerini yıkayan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

"SIRADANLIKTAN ÇIKARAK FARKLI YÖNTEMLERLE EĞLENCELİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Sınıf Öğretmeni Esat Şahinoğlu, "Birinci sınıfların okula alışması münasebetiyle bazı alışkanlıkları sevdirerek kazandırmayı tercih ediyorum. Özellikle temizlik konusunda çocuklar sıvı sabuna veya köpük sabuna alıştıkları için bunu sıradan bir durum olarak görüyorlar. Fakat biz, sıradanlıktan çıkarak farklı yöntemlerle çocukları temizlik yapmaya yönlendirmeyi, bunu eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tuba Hanım'ın katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARI EL YIKAMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN ÜZÜM ŞEKLİNDE TASARLADIK"

Çocuklara özel olarak meyve şeklinde doğal sabun yaptığını ifade eden Tuba Bahçeci ise "7 yıldır doğal sabun üretiyorum. Bu sefer sabunlarımızı çocukları el yıkamaya teşvik etmek amacıyla üzüm şeklinde tasarladık. Okulda öğrencilerimize dağıttık ve umarım onlar için faydalı bir etkinlik olmuştur" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ali Kardeşbilir de, "Sabunlar bizi hastalıklardan koruyor, hediyeler için teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır