Çocuklara odalarını toplatmak için denenebilecek 8 yol

Çocuğunuza odasını toplama alışkanlığı kazandırırken sabırlı davranmanız ve eğlenceli tekniklere başvurmanız çok önemli. İşte tüm süreci kolayca ilerletmenizi sağlayacak etkili yöntemler!

1. Oyunlaştırma



Çocuklara temizlik ve düzen gibi sıkıcı alışkanlıklar kazandırmanın en basit yolu oyunlaştırmadır. Toplama alanını eğlenceli hale getirmek ve arka plana sevdiği müzikleri açmak da buna dahil edilir. Ayrıca oda toplarken oynayacağınız çeşitli oyunlar da onu motive edebilir. Örneğin; zamana karşı yarışabilir, bir uzay görevine çıkabilir veya prenses temaları kullanabilirsiniz.

2. Görevi Parçalara Bölme



Oda toparlarken çocuktan tüm işleri bir anda yapmasını istemek, üzerindeki baskıyı artırır. Dolayısıyla alışkanlık kazanmasını önler. Bunun yerine işe ilk önce yaparken keyif alabileceği ufak görevlerle başlamak gerekir. Örneğin; kitapları rafa koymak, oyuncakları kutusuna yerleştirmek veya kıyafetleri katlamak gibi küçük sorumluluklarla başlayabilirsiniz.

3. Sorumluluğu Paylaşma



Çocuklar, gördüklerini kopyalayarak büyürler. Bu nedenle sizin odanızın veya evin toplu olmadığı zamanlarda, onlardan odalarını toplamasını beklemek de pek doğru değildir. Ona iyi bir rol model olmak için evi düzenli tutabilir ve odasını toplamasına yardım edebilirsiniz. Örneğin; bir görevi nasıl yapacağını gösterebilir, odasını birlikte toplayabilir ve aile içi ortak kurallar oluşturabilirsiniz.

4. Günlük Rutinler



Çocuklar, tekrar eden rutinlere daha çabuk alışır. Gün içinde belirlediğiniz rutinlere oyun ve toparlama rutinlerini de dahil edebilirsiniz. Mesela; yemekten önce 5-10 dakikalık toparlama zamanı başlatmak veya her oyun saatinin ardından odayı düzenlemek, alışkanlığın kalıcılaşmasına destek olur. İsterseniz bunun için birlikte görsel bir pano hazırlayabilir ve toparlama işinden keyif almasını sağlayabilirsiniz.

5. Pozitif Yaklaşım



Çocuktan bir şey istersen ses yükseltmek veya kızmak, davranışlarını olumsuz etkiler. Bunun yerine pozitif bir dil kullanmak ise birçok zor görevi kolayca tamamlamasına yardımcı olur. Örneğin; "Yine odan çok dağınık" demek yerine, "Bugün ortada biraz fazla eşya bırakmışsın, toparlar mısın?" demek onun farkındalık kazanmasını sağlar. Ardından teşekkür etmek ise öz güvenini pekiştirir.

6. Esneklik



Çocuğa, kendi düzenini oluşturması için gereken esnekliği sunmak oldukça önemlidir. Sizin belirlediğiniz düzen yerine kendi hoşuna giden düzende toparlamasına izin vermeniz gerekir. Örneğin; eşyalarını rengine göre düzenlemek istiyorsa, bırakın öyle yapsın. Bu davranış, ondaki sorumluluk alma ve sahiplenme duygusunu artırır. Dışarıdan müdahale ise motivasyonunu düşürebilir.

7. Takdir Etme



Sonuç mükemmel olmasa da çocuğunuzu her zaman çabaladığı için takdir etmeniz gerekir. Sadece bir motivasyon cümlesi kurarak bile başarısını kutlayabilirsiniz. Örneğin; "Odan harika olmuş", "Gerçekten çok güzel toparlamışsın" gibi cümleler kurmak onun da yaptığı şeyden memnun olmasını sağlayacaktır.

8. Ödül Sistemi



Görev sonunda onu daha fazla motive etmek için zaman zaman ödüllendirme sisteminden faydalanabilirsiniz. Ancak görevi sadece ödül karşılığında yapmasını önlemek için bu sistemi dengelemeniz de önemlidir. Belirli günlerde odasını topladıktan sonra onun için sevdiği bir tatlıyı yapabilir veya hoşuna gidecek sürprizler yapabilirsiniz.