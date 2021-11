Çocuklara okulu sevdirerek renkli ve eğlenceli kırtasiye ürünleri

Çocukların okula ısınmasına yardımcı olan faktörlerden biri sevimli kırtasiye ürünleri. Okulun açılmasına yakın her yer cıvıl cıvıl oluyor ve küçük büyük herkesi kırtasiye heyecanı kaplıyor. Kendinize, çocuklarınıza ve yaşı kaç olursa olsun kırtasiye ürünlerini seven dostlarınıza alabileceğiniz seçeneklere şöyle bir bakalım. Şaşırmaya hazır mısınız?

1. Hazine sandığı gibi kırtasiye seti!

Her an kullanılabilecek; içinde pastel, kuru, yağlı ve sulu boya ile keçeli kalem gibi boya çeşitlerinin olduğu kırtasiye setleri her zaman göz dolduruyor. Play Doh'un sizler için seçtiğimiz kırtasiye çantası, sapsarı rengiyle ve özel tasarımıyla dikkat çekiyor! Beş farklı boya çeşidi ile çocukların resim dersinde kahramanı olacak bir set. Özel desenli eğlenceli cetveli, açacağı ve silgisi ile her ihtiyaç duyulduğu an orada! Havalı oval çantası da ayrı bir güzellik!

Kalın kapak tasarımı ile kolay kolay kırılıp dökülmeyecek, uzun süre çocuğunuzun yaratıcılık maceralarında yanında arkadaş olacak

2. Pastel renk fosforlu kalemlerle canlanan defterler ve kitaplar!

Tecrübesi ve ürünleri ile kırtasiye sevenlerin kalbinde taht kuran Schneider'ın pastel renk fosforlu kalemleri de büyük beğeni topluyor. Genellikle fosforlu kalemlerin hep neon renk olmasına alışıksınız değil mi? Neon sarı, yeşil, turuncu ve mavi, en bilinen fosforlu kalemler. Ama artık fosforlu kalemlere de yeni bir dokunuş geldi. Turkuaz, mint, leylak, pembe, şeftali ve vanilya! Schneider'ın altılı pastel fosfor kalem setinde sizi bekleyen renkler bunlar! Klasik renklerden sıkıldıysanız pastel renklerle kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Özellikle sınavlara hazırlananlar için pastel renklerin yumuşaklığı ve eğlencesi çalışmayı eğlenceli kılıyor.

Pastel renk fosforlu kalemlerinize buradan ulaşabilirsiniz.

3. Faber-Castell'in en büyülü serilerinden birisi, rulo kuru boya!

Kuru kalemleri kim sevmez ki? Çocukların en sevdiği ve en rahat kullandığı boya çeşitlerden birisi. Sizler için Faber-Castell'in en yeni ve güzel serilerinden birini seçtik. Rulo kuru kalem setinde yirmi farklı renk var. Renkleri klasik değil, capcanlı! Setin içinde başında taş olan bir kurşun kalem de var. Mor renkli rulosu ip ile bağlanıyor. Sanki resim değil de fantastik bir diyarda yolculuk yapıyor gibi hissedeceksiniz.

Mor renkli rulosu ip ile bağlanıyor. Sanki resim değil de fantastik bir diyarda yolculuk yapıyor gibi hissedeceksiniz.

4. Nereden çıkmış tüm makasların düz kestiği? Bazı makaslar bambaşka keser!

Kırtasiyenin en güzel ürünlerinden birisi de elbette makaslar. Kağıtlara şekil vermenin ustaları makaslar, her zaman klasik şekilde kesmiyor. Artık birçok farklı türde kesim yapan makas ağızları bulunuyor. Daireler, zikzaklar ve özel tasarımlı modelleri olan bu makas ağızları ile birbirinden eğlenceli desenler çıkartılabiliyor. Kestikçe çıkan şekillerden gözlerinizi alamayacaksınız! Özellikle yılbaşı, bayram gibi günlerde çocukların istediği gibi desenler yapmasına ve gönlünce odalarını, sınıflarını süslemelerine yardımcı oluyor. Yıldızlar daha eğlenceli, çiçekler daha çılgın görünüyor. Küçüklere okulda havalı kesimler yapma imkanı sunan şekilli makaslar günün kahramanı oluyor!

Sizler için en güzel modellerinden birini şuraya bırakıyoruz.

5. Üst baş batmadan, pırıl pırıl, capcanlı heykelcikler!

Heykelcilik en güzel görsel sanatlardan biri. Özellikle çocukların hayal dünyalarını güçlendirebilecek çok faydalı bir sanat faaliyeti. "Evet güzel ama çok zor bir sanat ve çok da kirleniyor ortalık. Üstelik çocukların olgunlaşma seviyesi yeterli değil." dediğinizi duyar gibiyiz. Hiç de öyle değil. Artık birçok marka çocukların da aynı hissi ve tecrübeyi yaşayabilmesi için kolay kullanımlı killer üretiyor. Üstelik bu killer rengarenk! Çocuklar bu kırtasiye ürünü sayesinde istediği anda istediği heykelleri yaratabilir. Siz de çocuklarınızla oturup bu keyiften payınıza düşeni alabilirsiniz.

Sekizli sanat kili setine şuradan ulaşabilirsiniz.

6. Bıcır bıcır kalemtıraş modelleri ile dersler çok daha kolay!

Kalem, silgi ve kalemtıraş ayrılmaz üçlü olarak sahnelerde. Özellikle okula yeni başlayan çocukların en sevdiği ürünlerden biri. Kalemtıraş ile çöp kutusunda yapılan sohbetleri kim sevmez ki? Oyuncak mı kalemtıraş mı ayırt edilemeyen ürünler, çocukların kalem kutularına yakışır şekilde üretiliyor. Her çocuğun seveceği bir kalemtıraş illa ki var! Belki de en çok çeşidi olan kırtasiye ürünlerinden biri kalemtıraş. İki rengi bulunan ve uğur böceği şekilde tasarlanmış bu modeli sizler için seçtik. Güzel deseninin yanı sıra masa üzerinde kullanılmaya uygun olan model, tatlı tatlı durarak görevini yerine getirecek ve ders çalışma sürecine neşe katacak!

Bu güzel modele buradan ulaşabilirsiniz.

7. Amanın amanın, peluş mu peluş defterler!

Ders çalışırken en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri de defter. Düz, sade pratik defterler elbette ki her zaman kullanılmaya uygun. Ama özellikle çocuklar için capcanlı defterler daha keyifli bir kullanım sunuyor. Şu an artık o kadar farklı defterler üretiliyor ki gördüğünüzde yanaklarını sıkasınız gelecek! Pelüş kaplama defterler, bu tatlı modellerden bazıları. Ayı, sincap, deve, timsah, tavşan... Aklınıza gelebilecek çeşit çeşit modellerden pelüş defterler yapılıyor.

Yumuşacık dokusu parmaklarınızı memnun ederken görüntüsü de size neşe verecek.

8. Kullanmaya kıyılamayacak kadar tatlı ahtapot kalemler!

Standart, klasik düz kalemlerden sıkılmak çok kolay. Ama artık öylesine renkli kalem modelleri var ki tatlılıklarıyla tüm kalpleri kazanıyor. Bu modellerden birisi altı tane minik ahtapottan oluşan fosforlu kalem seti. İç içe geçen ahtapotlar ayrı ayrı kullanılabildiği gibi üst üste yerleştirilerek de kullanılabiliyor. Minimalist ve sevimli tasarımları ile iç ısıtıyor. Özellikle çocuklar bir yandan bu ahtapotlarla oynayabilir diğer yandan onlara sıkıcı gelen derslerine neşe katabilirler. Minik yapılarıyla çocukların çantalarına da kolayca sığabilir.

Bu güzel ahtapotlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. Çarpım tablosu canlanıyor ve neşeleniyor!

Okula yeni başlayan ve eğitim hayatında yavaş yavaş ilerleyen çocuklar için çıkılması gereken ilk dağ. Çarpım tablosunun zorluğu henüz oralara ulaşmadan çocukların kulaklarına geliyor ve onları korkuyla dolduruyor. Sürekli kitaplardan ya da defterlerden açıp bakmak da çarpım tablosunu öğrenmek konusunda pek de yardımcı olmuyor. Neyse ki artık duvara asılan, kocaman ve rengarenk birbirinden güzel çarpım tablosu modelleri var. Odasında sürekli gözünün önünde duran renkli tablolar, çocukların çarpım tablosunu kolayca öğrenmesini sağlıyor.

Buraya tıklayarak bu güzel çarpım tablosundan edinebilirsiniz.

10. Kırtasiyenin yeni üyeleri, rengarenk stickerlar!



Eskilerde pek olmayan, ama gün geçtikçe çeşitleri çoğalan stickerların kullanım alanları artarak devam ediyor. Öğretmenler öğrencilerini ödüllendirmek için, anne ve babalar ise aynı şekilde çocuklarını mutlu etmek için kullanabiliyor. Defterlerini, masalarını, dolaplarını çeşitli stickerlar ile donatmak çocukların hoşuna gidiyor. Hem yazılı hem de desenli modelleri var. Stickerları kullanarak çocukların ders çalışma sürecini desteklemek de mümkün. Çocuğunuzun ilgisine göre farklı temalara sahip stickerlardan alabilirsiniz. Tekli satılan modellerin yanında sticker kitapları da var.

Tekli satılan modellerin yanında sticker kitapları da var.