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Çocuklara sık banyo yaptırmada egzama riski

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Egzamanın genelde 5 yaşından önce ortaya çıkan bir hastalık olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Sönmez, "Çocuğunuzun duş süresi 15 dakikayı geçmesin. Her gün banyo yapılabilir ama hafta 1 kez şampuanla, diğer günler ise suyla yıkanması daha doğrudur" dedi.

Çocuklara sık banyo yaptırmada egzama riski

Dr. Harika Sönmez, egzama hastalığı konusundan önemli açıklamalarda bulundu. Egzama hastalığının yineleyen, ataklarla seyreden, kronik kaşıntılı bir deri hastalığı olduğunu belirten Dr. Harika Sönmez, "Her yaşta görülmekle birlikte hastaların yüzde 90’ının da 5 yaşından önce, yüzde 50’sinde ise erken bebeklik döneminde başlıyor. Hastalık genellikle ilk 2 yaşa kadar kendisini gösteriyor. Doğallıktan uzak yaşam tarzımız bebeklerimizin hassas, alerjili ve bazı şeylere tepkili olarak dünyaya gelmesine sebep oluyor. Hayatımızın her alanındaki kimyasallar, katkı maddeleri derken işin içine genetik faktörler de eklenince atopik dermatit yaygınlaşarak artmaya devam ediyor. Hastalık bulaşıcı değildir fakat tekrarlayabilir” diye konuştu.

'GIDA KÖKENLİ OLABİLİR'

Çocukların için kıyafet seçerken yüzde 100 pamuk, terletmeyen kıyafetlerin seçilmesi önerisinde bulunan Dr. Harika Sönmez, “Kimyasallardan uzak durmalı ve kıyafetlerinizi yıkandıktan sonra iyi durulandığından emin olmalısınız. Hava sıcaklıkları, banyo yaparken cildin tahriş edilmesi, sıcaklık değişimleri, süt ve süt ürünleri, diş çıkarma dönemi ve ateşli hastalıklar geçirilmesi gibi durumlar egzamayı tetikleyebilir” şeklinde konuştu.

'HER GÜN ŞAMPUAN KULLANMAYIN'

Çocukların banyo ve duş süresinin 10-15 dakikayla sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Harika Sönmez, “Banyoda yumuşak sabunlar tercih etmeli ve çocuğunuzu yumuşak havlu ile kurulamalı ve doğru nemlendiricilerle nemlendirmelisiniz. Çocuğunuz her gün banyo yapılabilir ama hafta 1 kez şampuanla, diğer günler ise suyla yıkanması daha doğrudur. Atopik dermatit gıda kökenli de olabilir. Böyle bir durumdan şüphelendiğinizde alerji testi ile gıda alerjisi olup olmadığını öğrenmek için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bebeğinizi iyileştiremeyeceği gibi farklı problemlerin yaşanmasına da neden olabilir” ifadelerini kullandı.

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