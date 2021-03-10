Çocuklarda altına kaçırma tedavi edilebilir mi?

Özellikle anne babasında da yatak ıslatma hikayesi olan çocuklarda daha sık olarak bu rahatsızlığın görebildiğine dikkat çeken Emsey Hospital’dan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, temel olarak üç durum buna neden olabileceğini ifade etti. Bunlar gece idrar üretiminin fazla olması, gece idrar kesesinin (mesane) aşırı kasılması ve uyanma bozukluğu olduğunu belirtti.

YATAK ISLATMA PROBLEMİ İLERİKİ YAŞLARDA DA GÖRÜLEBİLİR

Doç. Dr. Serdar Aykan, tüm çocukların yaklaşık yüzde 15‘i 16 yaşına kadar yatak ıslatabilir ancak 5 yaş üzerindeki çocukların bir ayda iki seferden fazla yatak ıslatması tıbbi olarak yatak ıslatma olarak adlandırıldığına dikkat çekerek, yaş arttıkça görülme sıklığı azalsa da ileri yaşlarda da gece altını ıslatmanın görülebileceğini söyledi. Özellikle anne babasında yatak ıslatma hikayesi olan çocuklarda daha sık olarak bu rahatsızlık görülebildiğini belirten Aykan, gece idrar üretiminin fazla olması, gece idrar kesesinin (mesane) aşırı kasılması ve uyanma bozukluğu gibi üç durumun gece altını ıslatmaya etki edebileceğini söyledi.