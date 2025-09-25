KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Çocuklarda COVID’in yeni varyantına dikkat: Semptomlar farklılaşıyor! Uzmanlar aileleri uyardı...

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Tekin Çakar, çocuklarda artış gösteren COVID-19 vakalarına karşı aileleri uyardı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Nimbus” olarak adlandırılan yeni varyantın semptomlarının daha hafif seyrettiğini belirten Dr. Çakar, “Çocuk hastalarda özellikle keskin boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, vücut ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtiler ön planda” dedi.

Çocuklarda COVID’in yeni varyantına dikkat: Semptomlar farklılaşıyor! Uzmanlar aileleri uyardı...

Covid’in Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklanan ve artış yüzdesi gösteren varyantının "Nimbus" olarak adlandırıldığını aktaran Dr. Çakar, "Önceki agresif varyantlara göre, nimbus varyantının daha hafif seyrettiğini gözlemlediklerini ileterek, çocuk hastalarda genellikle 5 ile 7 günlük istirahat süresi yeterli oluyor" diye belirtti.

Çocuklarda COVID’in yeni varyantına dikkat: Semptomlar farklılaşıyor! Uzmanlar aileleri uyardı... 1

BURUN SÜRÜNTÜSÜ İLE TANI KONUYOR

Tanı için hastanede hem COVID-19 hem de influenza için tek burun sürüntüsüyle bir saat içinde sonuç alınabildiğini vurgulayan Çakar, "Çocuklarda spesifik bir COVID tedavisi yok. Destek tedavileriyle süreci yönetiyoruz. Evde istirahat, bol sıvı alımı, taze meyve sebze tüketimi, D ve C vitamini takviyeleri. Belirtiler ilerlerse veya sistemik tutulum varsa, duruma göre hastane yatışı veya yoğun bakım takibi gerekebilir (Ancak Nimbus varyantında bu durumlar azaldı). İmmün sistemi baskılanmış (kemoterapi/radyoterapi gören) çocuklar ise risk grubundadır" ifadelerini kullandı.

MASKE VE OKUL UYARISI

Hastalıktan korunma yolları hakkında da konuşan Dr. Nazan Tekin Çakar, şöyle konuştu: "Hastalıktan korunmak için; hasta insanlarla temastan kaçınmak, kalabalık kapalı ortamlardan (AVM gibi) uzak durmak, açık havada ve güneşli alanlarda vakit geçirmek, yeterli uyku, en az 20 saniye el yıkama, okula gitmeden ve geldikten sonra burun temizliği, ev yapımı yoğurt, tarhana çorbası gibi probiyotik ağırlıklı beslenme, paketli gıdalardan kaçınmak gibi yöntemleri sayabiliriz."

Çocuklarda COVID’in yeni varyantına dikkat: Semptomlar farklılaşıyor! Uzmanlar aileleri uyardı... 2

"HASTA ÇOCUKLAR 5-7 GÜN EVDE DİNLENMELİ"

Hiçbir vitamin ya da gıdanın hastalıktan korumada tek başına yeterli olmayacağını belirten Çakar, güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekerek; "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini, çinko, C vitamini ve kış aylarında balık yağı (Omega-3) destekleri önemlidir. Ancak hiçbir takviye tamamen hastalıktan koruyamaz; amaç bağışıklık sistemini güçlendirmektir." şeklinde anlattı.

Hastalığın yayılmasını önlemek için; hasta çocukların okula gönderilmemesini öneren Dr. Çakar, "Hastalığın türüne göre değişmekle birlikte, genellikle 5-7 gün evde istirahat tavsiye edilir. Bu, hastalığın sınıfta yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir. Eğer çocuğun okula gitmesi zorunlu ise, mutlaka maske takması ve öğretmene durumun bildirilmesi önerilir" dedi.

Çocuklarda COVID’in yeni varyantına dikkat: Semptomlar farklılaşıyor! Uzmanlar aileleri uyardı... 3

"COVID ARTIK BİR İNFLUENZA GİBİ"

"COVID-19'un artık tıpkı influenza gibi farklı varyantlarla hayatımızda kalacağını düşünüyorum" diyen Dr. Çakar, şunları söyledi: "Covid artık influenza gibi, İnfluenza da bir dönem domuz gribi diye çok büyük yankı yapmıştı, çok da kaygı duymuştuk ama artık bir grip türü olarak hayatımızda kalacağından düşünüyorum."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezonu açıldı: “Haftada en az 2 kez tüketin”Sezonu açıldı: “Haftada en az 2 kez tüketin”
780 gram dünyaya geldi...780 gram dünyaya geldi...

Anahtar Kelimeler:
çocuk sağlığı covid dünya sağlık örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.