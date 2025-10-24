KADIN

Çocuklarda kış mevsimine özel solunum yolu hastalıklarına karşı önlemler!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları sıklaşmaya başladı. Okulların açılması ve kalabalık kapalı ortamlar, virüslerin ve bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, ailelere ve okul yönetimlerine çocukları bu hastalıklardan koruyacak önemli önlemleri anlattı.

Sedef Karatay

Soğuyan havalar, artan enfeksiyon riski ve okulların açılması çocukları solunum yolu hastalıklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Prof. Dr. Sedat Öktem, kış mevsiminde çocukların bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak için alınması gereken basit ama etkili önlemleri paylaştı. Prof. Dr. Sedat Öktem: “Bağışıklık, hijyen ve doğru beslenme ile çocukları enfeksiyonlardan koruyabiliriz” dedi.

HAPŞIRMA VE TEMASLA BULAŞIYOR

Özellikle soluduğumuz mikrop yoğunluğunun azaltılması için sınıfların iyi havalandırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öktem, ortak kullanılan oyuncaklar, kapı kolları, musluklar ve trabzanlar gibi yüzeylerin temiz tutulmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirtti. Prof. Dr. Öktem, “Solunum yolu enfeksiyonları hapşırma ve öksürük yoluyla, ayrıca ellerle temasla bulaşabiliyor. Bu nedenle hem evde hem de okulda alınacak önlemler hayati önem taşıyor” dedi.

AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER

Hasta çocukların birkaç gün evde dinlendirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, “Çocukların yeterli uyuması, düzenli ve sağlıklı beslenmesi enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağlıyor. Risk grubundaki çocukların aşılarının tamamlanması son derece kritik” diye konuştu. Astım ve diğer kronik solunum hastalıkları olan çocukların enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Öktem, “Bu çocukların yaz aylarında ilaçları kesiliyor ve sorun olmuyor. Ancak enfeksiyonların başladığı dönemlerde daha ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu nedenle okullar açılmadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçirilmeli ve koruyucu tedavileri gözden geçirilmelidir” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN BESLENME VE TAKVİYELER

Bağışıklığın güçlendirilmesinde vitamin, mineral ve probiyotiklerin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, “Vitamini eksikliği varsa enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir. Ancak kişinin vitamin düzeyi normalse ekstra takviye alması enfeksiyonlardan korumuyor. Probiyotik yerine barsaklardaki yararlı bakterileri beslemek için fonksiyonel gıdalarla beslenme programı oluşturmak daha etkili” diye konuştu. Prof. Dr. Öktem, hijyen, doğru beslenme, aşıların tamamlanması ve doktor kontrolünün, çocukları kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için temel önlemler olduğunu vurguladı.

