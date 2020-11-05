Çocuklarda uyku apnesi nasıl fark edilir? İşte uyku apnesi belirtileri

Uykuda 10 saniye veya daha fazla süre ile ağız ve burunda hava akımının durmasına uyku apnesi (hipopne) denir. Uykunun kalitesini düşeren ve bölünmesine sebep olan bu hastalık yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülebilir. Çocuklarda sağlıklı büyüme ve zihinsel gelişme için sağlıklı uykunun vazgeçilmez bir koşul olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “Büyüme hormonu özellikle derin uyku evresinde salgılanır ve çocukların gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerden biridir. Bu nedenlerden dolayı çocuklarda uyku düzeninin bozulması önemli gelişim ve davranış bozukluklarına sebep olabilir. Anne babaların dikkat etmesi gereken sorunlardan biri de bebeklerin ve çocukların uykudaki solunumlarının düzgün olup olmadığıdır.”

UYKU APNESİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Eğer uyku esnasında solunumda bir sıkıntı fark edilirse bunun uyku apnesinden kaynaklı olabileceği belirten Kaplan, bu hastalık hakkında şunları söyledi: “Tıkayıcı uyku apnesi sırasında klinik olarak çarpıcı bulgular gözlenir. Uykuda sıçramalar, uyanmalar ve bozulmuş uyku düzeni oluşur. Çocuk terleyerek, bazen de boğularak veya çırpınmalar ile birlikte uyanabilir. Gündüz ise okul performansı düşer, gündüz uyuklamaları ve konsantrasyon bozukluğu oluşur. Uykuda büyüme hormonu salgılandığından, uyku bozukluklarında bu hormonun salgısı azalır ve gelişme geriliği görülebilir. Yüksek gürültülü horlama, yorgunluk, aşırı sinirlilik, konstrasyon bozukluğu, sabah baş ağrısı gibi sorunlar uyku apnesinin sonuçları olarak ortaya çıkabilir. Hastalarda, hastalığın seviyesine göre bu sorunlardan biri veya birden fazlası görülebilir. Bütün bu belirtilerin görülmesi halinde, endoskopik sistem ile tam bir kulak burun boğaz muayenesi yapılır. Gerekli görülmesi halinde radyografiler çekilir ve hasta uyku laboratuarına gönderilir. Çocuklardaki uyku apnelerinin çok büyük bir nedeni olan büyümüş bademcikler ve büyük geniz eti olduğundan hastaların %95’i bademcik ve geniz eti ameliyatı ile başarılı bir şekilde tedavi edilir.”