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Çocukları sinir krizi geçirdi! Adana'da korkunç cinayet

12.05.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu Abdulazim Mahmit'in (49), polisin kapıyı çilingire açtırıp, girdiği evde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Çocukları sinir krizi geçirdi! Adana'da korkunç cinayet

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.

CANSIZ BEDENİNİ ÇOCUKLARI BULDU

Abdulazim Mahmit’ten haber alamayan çocukları, eve gelip, kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca evin balkonuna tırmanıp, pencereden bakan çocukları, babaları Abdulazim Mahmit’ın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve çilingir yardımıyla giren polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit’in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Babalarının öldürüldüğünü öğrenen çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelenin ardından Mahmit’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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cinayet Adana

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