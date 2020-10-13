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Çocukları dilendirerek kazanç elde eden şahıslar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kartal’da bazı noktalarda çocuklara dilencilik yaptırıldığına dair CİMER üzerinden gelen ihbarlar üzerine polis harekete geçti.

Kartal’da bazı noktalarda çocuklara dilencilik yaptırıldığına dair CİMER üzerinden gelen ihbarlar üzerine polis harekete geçti. Hem trafiği hem de canlarını tehlikeye atarak dilencilik yapan 19 çocuk muhafaza altına alındı. Ayrıca çocukların dilendiği noktaya yakın bir bölgede bekleyen ve çocukları dilendirerek elde ettikleri parayla alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslar tespit edildi.
CİMER üzerinden 3 Eylül ve 23 Eylül tarihlerinde çocukların yollarda dilendirildiği ihbarları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. 12 Ekim tarihinde polis ekipleri Kartal’da Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı (Sahil Bulvarı) kesişimine geçerek bölgede dilencilik yapan çocukları takibe aldı.
Bölgede, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atarak dilencilik yapan çok sayıda çocuk olduğu ve sahil kesiminde bekleyerek çocukları izleyen birkaç kadın şahsın olduğu tespit edildi. Ayrıca yaşı büyük erkek şahısların da 100 metre uzaklıkta Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin otoparkında dilencilik yaptırılan çocuklardan elde ettikleri gelir ile bulundukları alanda alkol aldıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi.
Yaşı küçük 19 çocuk muhafaza altına alınarak ilgili yurtlara teslim edildi. Yakalanan 12 yetişkin şahıs ile suça sürüklenen bir çocuk şahıs hakkında TCK 229/1 (yaşı küçük çocuğu dilendirme) suçundan adli işlem başlatıldı.

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