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Çocukları için bir araya geldiler, müzik grubu kurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri müzik grubu kurarak çocuklarına konser verdi.  BİLSEM çatısı altında eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri, çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmek adına 7 haftalık aile eğitimi alarak Türk sanat müziği korosu kurdu.

Çocukları için bir araya geldiler, müzik grubu kurdular

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri müzik grubu kurarak çocuklarına konser verdi.
BİLSEM çatısı altında eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri, çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmek adına 7 haftalık aile eğitimi alarak Türk sanat müziği korosu kurdu. Rehberlik öğretmenleri aracılığıyla aldıkları eğitimde doğaçlama gelişen müzik fikrini gerçeğe taşımayı başaran veliler, kısa sürede hazırlanarak konser verme aşamasına geldi. Korist ve sazların tamamının velilerden oluştuğu müzik grubu, performanslarını yine kendi çocuklarına ve diğer velilere sergiledi. Veliler, konseri izleyen çocuklarından ve diğer ailelerden tam not aldı.
BİLSEM Rehberlik Öğretmeni Müzeyyen Yiğit, müzik grubuyla velilerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmasını hedeflediklerini belirterek, "Şubat ayında başlayan bir aile eğitimimiz var. 7 hafta boyunca süren bu eğitimlerimiz sırasında dinlenme aralarımızda eğlenmek amaçlı müzik yaptık ve bu bizim çok hoşumuza gitti. Eğitim bittiğinde de dedik ki bu çalışmayı biz sürdürelim ki, çocuklarımız da bizi kurumda görsünler ve bizim burada daha fazla etkin olduğumuzu hissetsinler diye velilerimizle birlikte bir koro oluşturduk" dedi.
Velilerden Ruhan Akgün, çocukları adına etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz buraya rehberlik öğretmenimizin daveti üzerine veli eğitimine gelmiştik. Sonra ders aralarında arkadaşlarla mırıldanırken tamamen doğaçlama şarkı söylemeye başladık. Yarı şaka yarı ciddi bu şekilde başladı. Şu anda konser aşamasına geldik. Çocuklarımız için yapılan bu etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
'NE YAPTIYSAK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'
Veli Ömer Tıpiş da, eğitimle birlikte hayata geçirdikleri konser fikriyle çocuklarıyla daha fazla birlikte olma şansı yakaladıklarını söyledi. Tıpiş, "Burada 7 hafta süren eğitim sonunda hem veliler olarak birbirimizi tanımak imkanı bulduk hem de doğru bildiğimiz yanlışların farkına vararak bir adım daha attığımızı düşünüyorum. Veli arkadaşlarımızla hem eğlenerek hem de çocuklarımızın farkındalıklarından da hareket ederek neler yapabilir diye düşünürken konser fikri ortaya çıktı. Biz çocuklarımızın paydasında buluştuk aslında. 7 hafta boyunca ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık" diye konuştu.

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Çocukları için bir araya geldiler, müzik grubu kurdularÇocukları için bir araya geldiler, müzik grubu kurdularÇocukları için bir araya geldiler, müzik grubu kurdularÇocukları için bir araya geldiler, müzik grubu kurdular

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