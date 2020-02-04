Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu

Ailelerin internet kullanımında bilinçli olması ve çocukların da dijital dünya ile ilişkilerinin sınırlandırılması konusunda, gerektiğinde uzman desteği alması büyük önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psk. Özlem Soysal, internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

ÇOCUKLARA İNTERNETİ TAMAMEN YASAKLAMAYIN

Çocukların internet kullanımındaki yetkinlikleri, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik aletlere hakim olması, onların üstün zekalı olduğu yönünde değerlendirilse de bu durum, zekayla doğru orantılı değildir. Çocukları tümüyle internetten alıkoymak veya teknolojik aletleri yasaklamak ya da onları tamamıyla özgür bırakmak yanlış bir tutumdur. En ideal yol çocukların yaşına, internet içeriğine ve süresine göre bir denetleme mekanizması oluşturmaktır. Bu sayede çocuk hem gelişen dünyaya ayak uyduracak hem de teknoloji bağımlılığa yakalanmayacaktır.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÇOCUKLARI YALNIZLAŞTIRIYOR

Teknoloji bağımlılığında ve özellikle de yoğun ekran maruziyetine kalan bir çocukta, yaşa göre farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu durum daha sonra alışkanlık haline gelmektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı olan bir çocukta; dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelebilir, her seslenildiğinde tepkisiz kalabilir, büyüdükçe dikkat eksikliği, öfke kontrolü sorunu gelişebilir, anne ve babayla, çevresiyle ilişkileri olumsuz etkilenebilir, okul hayatında bir takım sorunlar ve başarısızlıkla görülebilir. Ergenlik döneminde ise içe kapanma, sosyal ortamlardan uzak durma ve iletişim güçlüğü ortaya çıkabilir.