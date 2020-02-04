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Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

İnternet kullanımı günlük yaşamda yetişkin bireylerin hem hayatlarını kolaylaştırıp hem eğlence ihtiyacını karşılayacak rolü üstlenebiliyor. Ancak çocukluk çağında internet kullanımı gerekli kontrollerin sağlanmaması durumunda önemli sorunları beraberinde getiriyor.

Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu

Ailelerin internet kullanımında bilinçli olması ve çocukların da dijital dünya ile ilişkilerinin sınırlandırılması konusunda, gerektiğinde uzman desteği alması büyük önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psk. Özlem Soysal, internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

ÇOCUKLARA İNTERNETİ TAMAMEN YASAKLAMAYIN

Çocukların internet kullanımındaki yetkinlikleri, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik aletlere hakim olması, onların üstün zekalı olduğu yönünde değerlendirilse de bu durum, zekayla doğru orantılı değildir. Çocukları tümüyle internetten alıkoymak veya teknolojik aletleri yasaklamak ya da onları tamamıyla özgür bırakmak yanlış bir tutumdur. En ideal yol çocukların yaşına, internet içeriğine ve süresine göre bir denetleme mekanizması oluşturmaktır. Bu sayede çocuk hem gelişen dünyaya ayak uyduracak hem de teknoloji bağımlılığa yakalanmayacaktır.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÇOCUKLARI YALNIZLAŞTIRIYOR

Teknoloji bağımlılığında ve özellikle de yoğun ekran maruziyetine kalan bir çocukta, yaşa göre farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu durum daha sonra alışkanlık haline gelmektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı olan bir çocukta; dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelebilir, her seslenildiğinde tepkisiz kalabilir, büyüdükçe dikkat eksikliği, öfke kontrolü sorunu gelişebilir, anne ve babayla, çevresiyle ilişkileri olumsuz etkilenebilir, okul hayatında bir takım sorunlar ve başarısızlıkla görülebilir. Ergenlik döneminde ise içe kapanma, sosyal ortamlardan uzak durma ve iletişim güçlüğü ortaya çıkabilir.

KONTROLLÜ İNTERNET KULLANIMI ÖNEMLİ

2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla karşılaşması gelişim süreçleri açısından uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayırılabilir. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterli olmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının internette geçirdikleri zamanı takip ettikleri kadar içerikleri de takip etmesi, onları anlamaları açısından önemlidir. Çocuklara, kontrolsüz internet kullanımının zararlarını anlatmaya çalışmaktan kaçınılmamalıdır.

ÇOCUĞUNUZ İNTERNET BAĞIMLISI OLMASIN

1.Çocukları teselli etmek, susturmak, yemek yedirmek için akıllı telefon/tablet vs. gibi aletleri asla kullanmayın

2.Çocuğunuzu tanımaya, yol haritası belirlerken onun neden bağımlı olduğunu anlamaya çalışın.

3.Çocuğunuzun ihtiyaçlarını görmeyi deneyin. Hayatta, aile içi ilişkilerde ve sosyal ortamlarda beslenemediği, tamamlayamadığı faktörleri açığa çıkarın.

4.Günlük internet kullanım saatlerini belirleyin.

5.Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayın, buna göre bir plan oluşturun.

6.Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin.

7.Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor ve sanat dallarına, hobilere yönlendirin.

8.Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın. İnternet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin.

9.Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın.

10.Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.

11.Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.

12.Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın.


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Anahtar Kelimeler:
İnternet Bağımlılığı Çocuk

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