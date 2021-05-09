HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukları okusun diye çobanlık yapan anne çocuklarına hem anne hem baba oldu!

Çocukları okusun diye çobanlık yapan anne çocuklarına hem anne hem baba oldu!

09.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yaşayan 42 yaşındaki Şükriye Geçer, eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem annelik hem babalık yaptı. Çocuklarını okutmak için hayvan sürüsünün başına geçerek çobanlık yapan Geçer, 18 yaşındaki kızının bu yıl lise eğitimini tamamlayacağını söyledi.

Çocukları okusun diye çobanlık yapan anne çocuklarına hem anne hem baba oldu!

Yalova’da, merkeze bağlı kırsal Samanlı Mahallesi’nde yaşayan Şükriye Geçer, 4 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından sürülerin başına geçti. Çobanlık yapmaya başlayarak, 2 çocuğu ile birlikte geçimlerini sağlayan Geçer, şu an 4 büyükbaş ve 190 küçükbaş hayvanlı sürüye bakıyor.

Kendi ayakları üzerinde durduğunu belirten Geçer, el birliği ile tüm zorlukları da aştıklarını dile getirdi. Askerden gelen 26 yaşındaki oğlunun da kendisine destek olduğunu, 18 yaşındaki kızının da bu yıl lise eğitimini tamamlayacağını söyleyen Geçer, “Eşimi kaybetmenin ardından sıkıntılı bir dönem geçirdik. Hem çocuklarıma, hem de hayvanlarımıza annelik yaptım. Hayvanlarımız da benim çocuklarım. Elbette sıkıntılarımız oluyor bazı zamanlar fakat üstesinden gelebiliyoruz. Hem anne hem baba olmak zor bir durum.” dedi.

41abd00efa319edd09d960116d5bc606

'ANNELİK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Hayvancılığın yanı sıra bahçe işleriyle de uğraştığını söyleyen Geçer, evini geçindirmek için mücadele ettiğini ifade ederek, “Sabah kalkıyorum, kızımı okula gönderiyorum, daha sonra hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Bahçe işim varsa bahçeye çıkıyorum. Bunun yanında ev işleri ile uğraşıyorum. Hayvanlardan gel eve, evden çık hayvanlara, çocuklara. Anne olmak sabır, merhamet, şefkat, sevgi her şeydir, yani anne olmak çok güzel bir duygu. Annelik hiçbir şeye benzemez. Her şey evlatlarımız için. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü buradan kutluyorum, hepsine kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum.” diye konuştu.

803b8d4d77ea78b81b618ce29dc93307

ca3b09e710fd7b18b86e6aafce11651a

2dd3a33e85ab375dd46f96b3acbcb8d8

a5709ac8460a2a06f5f47089b46f94c2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Bilim Kurulu üyesi "oldukça önemli" dedi ve açıkladı: Onlar da aşılanmalıBilim Kurulu üyesi "oldukça önemli" dedi ve açıkladı: Onlar da aşılanmalı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
anneler günü

En Çok Okunan Haberler

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Sergen Yalçın'dan ilginç benzetme: Süpermen falan herhalde!

Sergen Yalçın'dan ilginç benzetme: Süpermen falan herhalde!

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında darp etti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında darp etti

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.