Çocukları özel gereksinimli vekiller, tecrübelerini paylaşıyor

MELTEM ÖZTÜRK- Çocukları özel gereksinimli olan milletvekilleri, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonunda, karşılaştıkları sorunları, tecrübeleri ve önerilerini paylaşıyor.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim

bozukluklarının yaygınlığının tespiti, bu bireylerin ve ailelerinin

sorunlarının çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla

kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 22 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

İktidar ve muhalefet partilerinden 12 kişinin yer aldığı komisyonda, birçok milletvekili de komisyonun alanına giren sorunları bire bir yaşıyor.

3,5 yaşındayken havale geçiren, 2 ay boyunca yoğun bakımda kalan, şimdi sadece gülen ve ağlayabilen bir kız çocuğu annesi AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, komisyonun üyelerinden biri.

Komisyonu bu nedenle tercih eden Gürel, ailelerin birçok konuda sıkıntı yaşadığını, bu sıkıntılara yasama organı olarak katkıda bulunmayı amaçladığını belirtiyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de 22 yaşında olan özel gereksinimli oğluyla ilgili yaşadığı tecrübelerini, hem eğitim hem de sağlıkta karşılaştığı sorunları paylaşıyor, komisyona sunum yapan uzmanlara sorularıyla konulara açıklık getirilmesini sağlıyor.