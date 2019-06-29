HABER

Çocukları özel gereksinimli vekiller, tecrübelerini paylaşıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Özel gereksinimli çocukları olan milletvekilleri, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonunda, karşılaştıkları sorunları, tecrübeleri ve önerilerini paylaşıyor - İktidar ve muhalefet partilerinden 12 kişinin yer aldığı TBMM Araştırma Komisyonunda, 5 milletvekili komisyonun alanına giren sorunları bire bir yaşıyor

MELTEM ÖZTÜRK- Çocukları özel gereksinimli olan milletvekilleri, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonunda, karşılaştıkları sorunları, tecrübeleri ve önerilerini paylaşıyor.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim
bozukluklarının yaygınlığının tespiti, bu bireylerin ve ailelerinin
sorunlarının çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 22 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

İktidar ve muhalefet partilerinden 12 kişinin yer aldığı komisyonda, birçok milletvekili de komisyonun alanına giren sorunları bire bir yaşıyor.

3,5 yaşındayken havale geçiren, 2 ay boyunca yoğun bakımda kalan, şimdi sadece gülen ve ağlayabilen bir kız çocuğu annesi AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, komisyonun üyelerinden biri.

Komisyonu bu nedenle tercih eden Gürel, ailelerin birçok konuda sıkıntı yaşadığını, bu sıkıntılara yasama organı olarak katkıda bulunmayı amaçladığını belirtiyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de 22 yaşında olan özel gereksinimli oğluyla ilgili yaşadığı tecrübelerini, hem eğitim hem de sağlıkta karşılaştığı sorunları paylaşıyor, komisyona sunum yapan uzmanlara sorularıyla konulara açıklık getirilmesini sağlıyor.

- Üç baba da aynı kaderi paylaşıyor

Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan komisyonun aynı kaderi paylaşan üç babası. Çelik, Arık ve İlhan, otistik çocuklara sahip babalar.

6 yaşındaki çocuğuna atipik otizm tanısı konulan İlhan, bu tanıyı aldıktan sonra ülkede büyük sıkıntıların olduğunu gördüğünü ifade etti.

İlhan, 3 yaşına kadar herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını ancak daha sonra çocuğuna otizm teşhisi konulduğunu anlatırken, komisyon üyelerine duygularını, "Psikolojimiz bozuldu, hayallerimiz yıkıldı." sözleriyle aktardı.

Kızı Tuğçe'nin otizmli olduğunu ilk öğrendiği andan itibaren çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da komisyonun bir başka üyesi. Tek tedavisi eğitim olan otizmde, kızının eğitimi için mücadele veren Arık, bu konuyla ilgili daha önce de kızıyla TBMM'de basın toplantısı düzenlemişti.

Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise yaşanan sorunları ailelerin bildiğini belirterek, "Bunu yaşayan aileler ve hepimiz biliyoruz bunu." ifadeleriyle komisyona gelenlerden somut çözüm önerileri istiyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesiAK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi
AK Parti'li Bostancı: Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidirAK Parti'li Bostancı: Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir
Anahtar Kelimeler:
down sendorumu otizm TBMM Araştırma Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi

AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Belediye binasına gelen Ekrem İmamoğlu'nu şaşırtan olay! Deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada yeni gelişme!

17 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.