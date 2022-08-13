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Çocukların kavgasına aileler karıştı! 2 kişi yaralandı

13.08.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de karıştı, ortalık savaş alanına döndü. Silahların da karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de bulunduğu emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı! 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu büyüyen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

Aile büyüklerinin de müdahil olmasıyla kavga büyüdü. Silahlı bir kişi tarafından açılan ateşte karşı taraftan iki kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de bulunduğu emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga
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