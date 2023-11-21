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Çocukların kavgasına babalar da dahil oldu, kan aktı!

21.11.2023 23:05 | Son Güncelleme:
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocukların tartışması nedeniyle aralarında husumet oluşan muhtar Duran Keleş (49), işyerinin önünde Hüseyin N. (35) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Çocukların kavgasına babalar da dahil oldu, kan aktı!

Korkunç olay saat 19.30 sıralarında Erbaa’ya 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde meydana geldi. Çocuklarının okulda kavga etmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş, sahibi olduğu berber dükkanı önünde tekstil işçisi Hüseyin N. ile tartıştı. Daha sonra çay ocağına giden ikilinin tartışması burada da sürdü.

5 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Hüseyin N. yanındaki tabanca ile Duran Keleş’e 5 el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duran Keleş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keleş hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

muhtar

Duran Keleş

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Muhtarı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Hüseyin N.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hüseyin N.

(DHA)

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cinayet Tokat
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