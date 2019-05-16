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Çocukların oyunu faciayla sonlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir gecekonduda çakmakla oynayan çocuklar yangına sebep oldu. O sırada yoldan geçen belediyeye bağlı sulama aracındaki işçiler yangını görüp müdahale etti. Belediye işçileri, gecekonduda mahsur kalan bir kişiyi evin pencerelerinin korkuluklarını sökerek kurtardı.

Tuzla Şifa Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan bir gecekonduda saat 11:30 sularında yangın çıktı. Yangının, evdeki çocukların çakmakla oynamaları sebebiyle çıktığı tespit edildi. O sırada yoldan geçen Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı işçiler, evdeki yangını fark ederek sulama aracı ile anında yangına müdahale etti.

Belediye işçileri, pencerede sıkışarak evde mahsur kalan birinin olduğunu fark ederek evin pencerelerinde bulunan korkulukları söktü. Mahsur kalan yaşlı adam pencerelerden dışarı çıkarak kurtulabildi.
Ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale etti. Yangının söndürüldüğü evde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye gelene kadar yangına müdahale ettiklerini belirten belediye işçisi, şunları söyledi:
“İtfaiyeye biz haber vermiştik zaten. Gelene kadar da müdahale etmek zorunda kaldık. Ev yanıyordu bir arkadaş da pencereye sıkışmıştı. Korkulukları kırdık oradan onu da kurtardık. Sönmesine yakın da itfaiye geldi. Biz bıraktık. İçeride yaşlı bir amca vardı” ifadelerini kullandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tuzla yangın

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