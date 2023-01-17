HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çocuklarına bırakıp pazara gitti! Döndüğünde gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Çocuklarına bırakıp pazara gitti! Döndüğünde gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

17.01.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de faciadan dönüldü! 2 çocuk annesi kadın çocuklarını evde bırakarak pazara gitti. O sırada elektrikli sobanın devrilmesiyle evde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli ekipleri çağırdı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri demir korkulukları sökerek 2 çocuğu odadan çıkardı. Pazardan dönen anne ise yaşananları görünce sinir krizi geçirdi.

Çocuklarına bırakıp pazara gitti! Döndüğünde gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Sultangazi’de 2 çocuğunu evde bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A

ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ

Olay, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 29. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu anne evde 2 çocuğunu bırakıp pazara çıktı. Annenin dışarıda olduğu esnada bodrum katında evin salonundaki elektrikli sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalleli itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla evin penceresindeki demir korkuluklarını sökerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

B

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Pazardan dönen anne ise çocuklarını bıraktığı evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Dumanlardan etkilenen 2 çocuk ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evden duman çıktığını görünce yardıma koştuğunu söyleyen Furkan Çiçek, “Yürüyüşe çıktığım sırada bir evden duman çıktığını gördüm. Hemen baktım evde 2 tane çocuk vardı. Müdahalede bulundum, binanın doğal gaz borularını kapattım. Daha sonra arkadaşlardan yardım istedik. Korkuluğu keserek çocukları çıkarttık. Anne pazara gitmiş, kapıyı da kilitlemiş. Kapıyı kırmaya çalıştık fakat kıramadık” şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı, sözleri şaşkına çevirdi!Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı, sözleri şaşkına çevirdi!
İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim... İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...
Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!
Anahtar Kelimeler:
yangın Pazar anne

En Çok Okunan Haberler

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Herkes İstanbul'u merak ediyordu! 50 ile uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!

Herkes İstanbul'u merak ediyordu! 50 ile uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!

Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi

Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT tepkisi! 'Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar....'

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT tepkisi! 'Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar....'

Frikik vermek için şekilden şekle girdi!

Frikik vermek için şekilden şekle girdi!

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.