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  4. Çocuklarına şiddet uygulayan babanın yargılanmasına devam edildi

Çocuklarına şiddet uygulayan babanın yargılanmasına devam edildi

07.12.2020 12:40 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da hortumla dövdüğü eşini evden kovduktan sonra 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa’da hortumla dövdüğü eşini evden kovduktan sonra 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi. Çocukların da dinlenmesine hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa’da iddiaya göre sürekli hortumla dövdüğü eşini evden kovduktan sonra yaşları 2 ile 9 arasında değişen 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladığı gerekçesiyle 17 Eylül 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Ramazan Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 2’nci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Psikolojisinin bozuk olduğunu ve çocuklarını daha önce hiç dövmediğini iddia eden Ramazan Ç., bir anlık öfkeyle dövdüğünü ve pişman olduğunu belirtti. Çocukların avukatı, suçun delillerle tespit edildiğini belirterek, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mağdur çocukların dinlenmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.
Annenin şikayeti üzerine tutuklanan şahıs hakkında hazırlanan iddianamede “Eziyet etme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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