Çocuklarını da alıp sevgilisiyle bağ evine kaçtı! Rezalet... Çocuklara karşılık para istemişler

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E.’den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), sevgilisiyle beraber yaptığı akıl almaz plan ile 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.’yi Ankara’ya fidye almak için götürdü. Eve geri geldiğinde çocuklarını göremeyen ve sonrasında bir şüphelinin kendisini arayarak, “Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim” demesi üzerine baba Halil E. ihbarda bulundu.

İhbar sonrası JASAT ekipleri film gibi operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuğu Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu. Çocuklarla birlikte yakalanarak gözaltına alınıp Denizli’ye getirilen anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan araştırmada annenin Denizli’ye gelerek çocuklarını alıp Ankara’ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR BABALARINA SARILDI

Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeş, JASAT ekiplerince işlemlerinin tamamlanması ardından babalarının yanına getirildi. Babaları karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşayan çocuklar, hızla koşarak babalarına sarıldı.

"ÇOCUKLARIMA KARŞILIK PARA İSTEDİ"

JASAT'ın hızlı çalışmalarından dolayı çocuklarına kavuştuğunu söyleyen baba Halil E, ''Eski eşim çocuklarımı vermeyi talep etmediğini söyledi. Bende ‘tamam’ dedim ve Denizli’ye geldi. Bende bahçeye üzüm toplamaya gittiğim. Saat 12.00’da geri döndüm ve sonrasında çocuklarımın evde olmadığını fark ettim. Çocuklarımın kaçırıldığını anladım, ondan sonra biri beni aradı ve çocuklarıma karşılık para istedi. Bende jandarmaya gittim. Jandarma titiz bir iz sürerek Ankara’ya gitti. Ankara’da yakaladılar. Denizli JASAT ekibine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.’nin ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

(İHA)

