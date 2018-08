Çocuklarının can verdiği kanalizasyonların temizliğinden vazgeçmedi

Çocuklarının can verdiği kanalizasyonun temizliğinden vazgeçmeyen Aras, halen İSKİ'nin Kağıthane'deki tesislerindeki kanalizasyon şefliğinde, temizleme operatörü olarak görev yapıyor.

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Geçimini İstanbul'un kanalizasyonlarını temizleyerek sağlayan Sait Aras, oğlu ve kızı 2013'te gecekonduların atıklarını taşıyan kanalda can vermesine rağmen mesleğinden vazgeçmedi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Aras'ın zorlu işinin bir gününü görüntüledi.

Mesleğe yeni başlayanların "Sait usta" diye hitap ettiği Sait Aras, her sabah eşi Esra Aras'la helalleşerek evden çıkıyor.

Aras, 07.10'da servise binerek İSKİ'nin Kağıthane'deki tesislerine geliyor. Burada mesai arkadaşlarıyla sabah çayı içtikten sonra iş kıyafetlerini giyen Aras, gün boyu arızalara müdahale ettiği kanal açma ve temizleme kamyonunu kontrol ediyor. Aracına su ve yakıt dolduran Aras, birlikte görev yapacakları ekip arkadaşlarıyla o gün çalışacakları arızalı kanalın adresinin yer aldığı görev kağıdıyla harekete geçiyor.

Ekip arkadaşlarıyla beraber sorun bulunan kanala giden Sait Aras, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra özel kıyafetlerini giyiyor.

Aras, gaz ölçüm aracıyla kanalın içindeki zehirli gaz miktarını ölçerek, 30 kilogram ağırlığındaki kanal açıcı aparatı su tahliye hortumuna takarak, temiz su verilen kanalın açılmasını sağlıyor.

Gaz maskesini takan Aras, daha sonra merdiven yardımıyla girdiği kanalda tıkanıklığa neden olan maddeleri çıkarıyor. Aras'ı bu aşamada yukarıda bekleyen mesai arkadaşları an be an kontrol ediyor.