Çocuklarının gözü önünde 5 yerinden bıçakladı: Suç makinesi çıktı! Saklandığı yerde polisleri görünce...

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Mehtap Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü, kendisinden ayrılmak istediği ileri sürülen eşi B.S.G.’yi, 2 çocuğunun gözleri önünde 5 yerinden bıçaklayan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis gelmeden olay yerinden kaçan B.G. (28) için yakalama çalışmaları başlatıldı.

BİR OTELDE SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Araştırmalar sonucunda dün, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, B.G.’nin olayın ardından kaçarak Basmane’de bulunan bir otelde saklandığını tespit etti.

POLİSLERİ GÖRÜNCE CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevrede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüphelinin odasına giren ekipler, kendilerini gören ve otelin camından kaçmaya çalışan B.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve ‘yağma,’ ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ gibi çok sayıda suçtan kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 5 bıçak darbesiyle yaralanan B.S.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)



