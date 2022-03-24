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  4. Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesmişti! Mahkemeden iyi hal indirimi

Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesmişti! Mahkemeden iyi hal indirimi

24.03.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde boğazını keserek yaralayan kocaya, iyi hal indirimi uygulandı. Müebbet hapisle yargılanan kocaya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.

Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesmişti! Mahkemeden iyi hal indirimi

Manisa'da 32 yaşındaki Mikail Oymak, boşanmak isteyen 31 yaşındaki eşi Esra Oymak'ın boğazını çocuklarının gözü önünde falçatayla kesmişti. Kocasının saldırısı sonucunda Esra Oymak, yaralanmış ve boğazına 15 dikiş atılmıştı. Olayla ilgili görülen davada mahkeme, müebbet hapisle yargılanan kocaya iyi hal indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Kentte 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Ardından da duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.

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Kaynak: DHA

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Manisa
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