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    4. Çocuklarının hastane katliamında hayatını kaybettiğini öğrenen doktor ayakta durmakta zorlandı! Gözyaşları içinde dua okudu

    Çocuklarının hastane katliamında hayatını kaybettiğini öğrenen doktor ayakta durmakta zorlandı! Gözyaşları içinde dua okudu

    18.10.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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    17 Ekim akşamı İsrail ordusu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken katliam sonrasında bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Hastane saldırısında çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen bir doktorun görüntüleri adeta yürekleri dağladı.

    7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Ardından ise İsrail Gazze'yi vurmaya başladı. Her geçen gün insanlık dramanın yaşandığı bölgede 17 Ekim akşamında El-Ehli Baptist Hastanesi vuruldu. Büyük bir bölümünün kadın, çocuk ve bebeklerden oluştuğu en az 500 kişi hastane saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocuklarının olduğunu öğrenen bir doktorun yaşadığı acı dolu anlar yürekleri dağladı.

    AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

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    Sosyal medyada 1.1 milyon takipçisi bulunan Ahmed Hijazi tarafından paylaşılan görüntülerde çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen doktor büyük bir acı yaşarken ayatkta durmakta dahi zorlandı. Doktorun gözyaşları içinde dua ettiği anlar herkesi kahretti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Doktor Gazze

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