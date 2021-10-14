Çocuklarının ne yediğinden emin olmak isteyenlere beslenme çantası modelleri

Günün tüm öğünlerinde sağlıklı yiyecekler tüketmek en çok çocukların hakkı. Ev ortamında çocukların ne yediğini kontrol etmek, eksik öğünleri yerine koymak mümkün olsa da okulda işler değişiyor. Yeterli ve dengeli beslenme olmadığında da, ders çalışma temposundan verim almak zor. En güzeli beslenme çantasını akşamdan hazır etmek, ana ve ara öğün alternatiflerini bir bir yerleştirmek. “Hangi beslenme çantasını almalı?” diye soruyorsanız, farklı yaş gruplarına göre en beğenilen alternatifler şimdi karşınızda.

Pembe atan minik kalplere

Çocuklara okulu sevdirmenin en bilinen yolu, okul malzemeleri satın alırken onların sevdiği hayali kahramanlara da yer vermekten geçiyor. Beslenme çantasının üzerinde yer alan tek bir figür bile çocuğunuzun beslenmesini daha da keyifle taşımasını sağlayabilir. Bu durum miniğinizin iştahına da yansırsa, bir veli daha ne ister ki?

Sizin için seçtiğimiz ilk ürün, Winx Club imzasıyla satın alabileceğiniz tek gözlü pembe beslenme çantası. Üzerindeki karakter pozları ve renk kombinasyonları ile dikkat çeken ürün, ister omuzda ister elde taşınabiliyor. 24x11x19 cm ebatlarındaki beslenme çantasına sahip olmak için hemen buraya tıklayın.

Eğlence isteyen afacanlara

Tüm çocukların birbirinden farklı olduğu inkar edilemez. Bazı çocuklar nasıl koşa koşa okula gitse de bazılarının hem yemek hem de okula gitmek için daha çok motivasyona ihtiyaçları var. Neyse ki trendlere uygun, hem eğlenceli hem de işlevsel bir çantaya hiçbir çocuk hayır diyemez.

Skip Hop kalitesiyle Köpek Darby modeline sahip olan beslenme çantasını sizin için seçtik. Çantanın kapağındaki fileli alana peçete, kağıt havlu ya da kaşık çatal gibi ihtiyaçları yerleştirebilirsiniz. Kalan alan ise, meyveler, saklama kapları ya da içecekler için yeterli olacaktır. Seyahatlerde de severek kullanabileceğiniz beslenme çantası için tıklayın.

Sıcaklık peşinde koşanlara

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Ev yemeğini özel kılan şey, sıcacık servis edilmesi. Özellikle çorbalar ve sulu yemekler söz konusu olduğunda bu durum istisna kabul etmiyor. Beslenme çantasının bu sıcaklığı muhafaza etmesi, evdeki huzuru her yere taşıyabilir. Buna okul da dahil!

Sızdırmaz özelliği ile Aladdin Bento yemek termosunu sıcak yemek saklama ihtiyacınız için seçtik. BPA içermeyen ve çift duvarlı köpük yalıtıma sahip olan termos, yiyeceklerinizi 4 saate kadar sıcak ya da soğuk tutabilir. Kulp sayesinde rahatça çanta olarak taşınabilen 0.6 lt hacmindeki termos, tüm aileniz için vazgeçilmez olabilir.

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Hem çocuklara, hem büyüklere...

Bir üründen birçok işlev bekliyorsanız, beslenme çantalarında da termos özellikli çantalardan şaşmamalısınız. Yiyecekleri soğuk ya da sıcak olarak sağlıklı biçimde muhafaza etmeye yarayan bu çantalar, pikniklerde ya da akşam yürüyüşlerinde de vazgeçilmez nitelikte. Hem çocuğunuzun yanına koyduğunuz süt ya da yoğurt bozulmasın, hem hafta sonu dışarı çıkarken yanınıza aldığınız içecekler soğuk kalsın. Harika fikir!

Sizin için mavi rengiyle seçimimiz olan Babyjem termos çanta, 3-4 saat boyunca sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip. İlave buz kalıpları ile soğuk tutma süresi daha da artabilir. Kolay temizlenebilen ürünün omuz askısı da boya göre ayarlanabiliyor.

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Nostalji sevenlere

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Sefer tası nostaljisi Yeşilçam filmlerini hatırlatırken, aynı anda “Eskilerin bir bildiği varmış” da dedirtiyor. Daha fazla çeşit yemeği, birbirine karıştırmadan, döküp saçmadan taşımak gibisi var mı? Özellikle okulda uzun saatler geçiren, cicili bicili ürünlerden hoşlanmayan genç yaş grubu için yemekler sefer taslarında hazır edilebilir. Sizin için seçimimiz olan, Kapp markasına sahip çelik sefer tası seti 4 parçadan oluşuyor. İçeriğinde 304 kalite paslanmaz çelik bulunan ve dayanıklı bir yapıya sahip olan ürün, uzun yıllar kullanıma uygun.

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Bir çantadan fazlasını isteyenlere

Basit bir beslenme çantası yerine kuru ve sulu yiyecekleri ayırabileceğiniz daha geniş ve kapsamlı bir çanta hayal ediyor olabilirsiniz. Beslenme çantası alternatifleri arasında; mutfak masasını ya da dersliği bir anda restorana dönüştürebilen çok daha yenilikçi modeller de mevcut. Sizin için seçtiğimiz Hemoton marka yalıtımlı beslenme çantası, PP dış kaplaması ile üstün gıda sınıfı paslanmaz çelik içeriyor. Bu içeriğin sağladığı izolasyon etkisini uzun süre sıcak kalan yiyeceklerinizde hissedebilirsiniz.

4 ayrı yiyecek bölmesine ayrılan ve normal bir beslenme çantasına göre çok daha büyük olan ürün için hemen tıklayın.

Bir taşla iki kuş diyenlere

Birden çok ihtiyaca hizmet edebilen ürünler, özellikle küçük sınıftaki öğrencilerin aileleri tarafından daha çok tercih ediliyor. Bunun en temel sebebi, sabah eve çıkma telaşında eşyaların yarısını evde unutmak olabilir! Yine de hem suluğu hem de beslenmeyi bir kerede hazır etmeye kimse hayır demeyecektir. Sizin için seçmiş olduğumuz 5DM markalı suluklu beslenme kabı çantası, oyuncağı andıran görünümüyle çocuğunuz için cezbedici.

Bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle pratik bir kullanım sunan ürün 22x9x21 cm ebatlarında. Sert sağlam plastikten üretilen beslenme kabı için tıklayın.

Tarz sahibi çocuklara

Beslenme çantası deyip geçmeden önce, bu çantanın günlük kombinlerin bir parçası olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Özellikle de çocuğunuz tarzına önem veren genç bir bireyse, onu herhangi bir çantayla okula götürmeniz biraz zor. Küçük hanımlar ve küçük beyler için sezonun trendlerini yakından takip etmeye hemen başlamanız, okul alışverişleriniz için de yerinde olacaktır. Damalı desenleri ile kalpleri yerinden oynatan Yaygan imzalı beslenme çantasını sizin için seçtik. Sağlığa zararlı kimyasal madde içermeyen bu ürün, içinin tamamen termal malzeme ile kaplı olması sayesinde yiyeceklerin sıcaklığını uzun süre koruyor.

İster elde, ister omuzda taşıyabileceğiniz trend çanta için tıklayın.

Yol arkadaşı arayanlara

Yemekleri evden tedarik etmekle, dışarıdan satın almak arasındaki ekonomik fark tartışılmaz. Bu durum hem okullarda hem de sosyal hayatın kalanında geçerli. Çocuğunuza birkaç saatliğine beslenme çantası olarak eşlik eden bir ürünü, dilerseniz siz de yanınıza yemek almak için diğer zamanlarda kullanabilmelisiniz. Bunun için siyah ve gri gibi hem çocuklara hem yetişkinlere uyan renkleri tercih edebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz Poada's imzalı Chef In The Bag termal yemek çantası, yemek saklamak ve taşımak adına her türlü ihtiyacınıza cevap verebilir. Ön gözüne anahtar, kart gibi ihtiyaçlarınızı koyarak çantadan iki yönlü faydalanabilirsiniz. Termal özelliğinin bozulmaması için çantayı yıkamak yerine kolayca silmeniz yerinde olur.

Aile boyu hizmete uygun çantanıza hemen kavuşmak için tıklayın.

Geniş hacim arayanlara

Bir beslenme çantası fazla yer kaplamamalı. Öte yandan, mümkün olduğunca fazla yiyeceği tek seferde taşımak da herkesin hayali. Bu iki kriteri birlikte sağlamak zor, ancak neyse ki imkansız değil! İki kata yayılan beslenme çantalarını tercih ederek yerden kazanabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz Işık markalı, termal özellikli beslenme çantası derin hacme ve iki kata sahip. Katlar arasında yiyeceklerin karışmayacak olması en büyük avantajınız.

Siyah renkli, 28x20x18 cm ebatlarındaki ürüne hemen ulaşmak için tıklayın.

