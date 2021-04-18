Çocuklarının sözü hayatını değiştirdi! Tır şoförüydü bakın şimdi ne yapıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Semih Albayrak, şoförlüğü bırakarak istiridye mantarı üretimine başladı. Taleplerin çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak, pandemi sonrası devletten alacağı destekle işini büyüteceğinin altını çizdi.

'HER ŞEY 'BABA YİNE Mİ GİDİYORSUN'LA BAŞLADI'

Sefere gidecekken çocuğunun kendisine 'yine mi gidiyorsun' demesiyle şoförlüğü bırakma kararı aldığını ifade eden Albayrak, "Asıl mesleğim tır şoförlüğüdür. Tır şoförlüğü yaptığım dönemde çocuklarım bana 'baba yine mi gidiyorsun, gitme biz seni çok özlüyoruz' demeleri üzerine şoförlük mesleğini bıraktım. Sonra ne iş yapabilirim diye düşünürken bir yakınımızın da bu iş yaptığını duydum. Onunla görüşerek, İl ve İlçe Tarım müdürlükleri ile istişare ettim ve bu işe başladım. Önceleri yapabilir miyim diye tereddüt ettim ama başladım ve şimdi taleplere yetişemiyorum. Bu iş için devlet desteği var ancak pandemi süreci olduğu için henüz desteğimizi alamadık. Talepler çok iyi istiridye mantarının besin değeri çok yüksek. Perakende fiyatı 15 TL, toptan fiyatı ise 12 TL'ye gidiyor" diye konuştu.

İHA

