HABER

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da alkol alırken kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını bıçakladıktan sonra otomobiliyle hastaneye getiren ancak ölümüne engel olamayan zanlı, "Cinayet mi işledik" diye tepki gösterdi.

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesinde 7 Haziran Cuma günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra çocukluk arkadaşı olan iki gençten iddiaya göre İbrahim Kul’un Samet Y.’ye küfür etmesi sonucu arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Kul, Samet Y. tarafından bıçaklandı. Arkadaşını kanlar içinde görünce pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

Arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bir basın mensubunun "Neden cinayet işledin" sorusuna arkadaşının öldüğünü bilmediği için "Ne cinayeti" diye tepkili cevap veren zanlı, "Çekmeyin ne çekiyorsunuz, bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz sanki cinayet mi işledik?" diye konuştu.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İbrahim Kul’un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Özel) Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltıÖzel) Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
Başkent’te yıllan paniğiBaşkent’te yıllan paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Amine Gülşe ve Mesut Özil dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Isparta'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.