Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Tokatlı çift, tırı gelin aracı yaptı!

Tokat'ta yaşayan Hayrünnisa Yaman ile Ahmet Atar çifti, düğünlerinde gelin aracı olarak tır kullandı

Tır şoförlüğü yapan 25 yaşındaki Atar, hayali olan gelin aracı olarak tırını kullanma fikrini, evlilik hazırlığı yaptığı 20 yaşındaki Yaman ile paylaştı.

Yaman'ın teklifi kabul etmesi üzerine Atar, tırını gelin aracı olarak süsletti. Damat, gelini evinin önünden dualarla aldı. Çift, birlikte tıra bindi.

Tırın başını çektiği düğün konvoyu, kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Gelin Yaman, AA muhabirine, böyle bir şeyin aklından geçmediğini belirterek, "Benim için sürpriz oldu. Memnun oldum, çok güzel bir şey yani, herkes yapmıyor zaten. O yüzden güzeldi." ifadesini kullandı.

Baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdüren Atar ise düğününü tırla yapma hayali bulunduğunu dile getirerek, "Allah'a çok şükür, hayallerimi gerçekleştirdim. Eşimle paylaştığım zaman ilk tepkisi, 'Nasıl binerim, nasıl inerim, olur mu?' şeklinde oldu. Benim bu mesleğe başlangıcım, muavinlikten 2010. Hevesti, çocukluk hayaliydi, Allah razı olsun, kendisi de beni kırmadı. Güzel bir şekilde konvoyumuzu tamamlıyoruz." dedi.

Gelin ve damat, konvoydaki yakınlarıyla oyun havaları eşliğinde oynadıktan sonra düğün törenlerinin yapılacağı salona gitti. (AA)

