Çoğu hasta aylarca iyileşemiyor... Uzman isimden korkutan 'Uyuz' açıklaması! 'İlacı var ama SGK karşılamıyor'

Uyuz, insan cildinde yaşayan Sarcoptes scabiei adlı mikroskobik parazit tarafından neden olunan bir cilt hastalığıdır. Uyuz hastalığı, temas yoluyla kolayca yayılabiliyor ve enfekte kişiden sağlıklı kişiye geçebiliyor.

Sonbahar ve kış aylarında daha çok görülen uyuz vakalarında artış kaydediliği açıklandı. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç, 'Uyuz vakası gelmeyen günümüz yok' diyerek korkutan açıklamalar yaptı.

Hastalığın artık daha dirençli olduğunu söyleyen uzman isim; 'Uyuz vakası gelmeyen günümüz yok. Öyle söyleyeyim İstanbul için. Bazen günlük 3 oluyor, bazen 5 oluyor.' dedi.

'İLACI SGK ÖDEME KAPSAMINDA DEĞİL'

Çoğu hastanın aylarca iyileşemediğini de vurgulayan Uluç, 'Normalde standart verdiğimiz tedavi var. Losyonlar var. Şampuanlar var. Bunlardan maalesef artık yanıt alamıyoruz. En kuvetli tedaviyi artık direkt vermek istiyoruz. Ülkemize geldi ilaç ama SGK ödeme kapsamında değil. 1000 TL civarında bir ilaçtan bahsediyoruz. Kalabalık aile olduğu zaman bu ciddi maaliyetler doğruyor. Hastalar da diyor ki: 'Hocam biz solüsyon deneyelim. Mecbnur kalırsak ona geçeriz.' O yüzden uzun süreç oluyor. Bir-iki ayı buluyor. Bu da yayılımı inanılmaz artırıyor. Yaklaşık 2 yıldır tedavi verdiğim bir hastamız var." diye konuştu.

'YENİ DOĞAN BEBEKLERDE DE YAYGIN'

Ntv'ye konuşan Sercan Ahmet Uluç, uyuz hastalığının yeni doğan bebeklerde de yayın olduğu söyledi ve şu uyarıyı yaptı: "Bebek kucağa alınıp sevilen bir varlık. Bu da uyuz parazitinin bulaşmasına çok büyük bir zemin hazırlıyor. Bebeklerde tabii tedavi daha da sıkıntı oluyor. Solüsyon veremiyoruz, alerji yapma riski çok yüksek."





