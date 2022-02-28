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Çoğu insanın faydalarından bihaber olduğu kişniş otuyla cilt iltihaplarına son verebileceğinizi söylesek ne dersiniz?

28.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında kinzi veya aşotu olarak da bilinen kişniş, yoğun aromaya sahip lezzetli bir bitki. Nemli ortamları seven kişnişin tohumları kurutulup toz haline getiriliyor ve kimi zaman sofralarda kimi zaman da ilaç olarak raflarda yerini alıyor. Yaprakları maydanoz yapraklarına benzeyen kişniş otu ile cilt iltihaplarına kolayca son verebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Çoğu insanın faydalarından bihaber olduğu kişniş otuyla cilt iltihaplarına son verebileceğinizi söylesek ne dersiniz?

Ülkemizin çoğu bölgesinde yetişen kişniş otu, yazdan sonbahara geçerken olgunlaşıyor ve kurutulmak üzere toplanıyor. En sağlıklı doğal besin kaynaklarından biri olan kişniş, birçok farklı amaçla kullanılıyor. Tadı ve hoş kokusunun yanı sıra insan sağlığı konusundaki faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Haydi, kişniş hakkındaki detaylara birlikte bakalım!

KİŞNİŞ OTUNUN FAYDALARI

Düzenli bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından büyük fayda sağlayan kişniş otu, önemli bir vitamin ve mineral kaynağı. İçerisindeki antioksidanlar ile kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek tedaviye destek oluyor. Kişniş otu, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek ciddi hastalıkları önlemek için de kullanılıyor. Şimdi, tüm faydalarına bir göz atalım.

  • Ağızdaki yaraları iyileştirir.

  • Tansiyon dengeleyici etkisi ile kalp hastalıklarını önler.

  • Kemik sağlığını korur ve güçlenmenizi sağlar.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Yanlış beslenme nedeniyle vücutta biriken toksinleri atar.

  • A, B, C vitamini ve vücut için gerekli olan çeşitli mineralleri içerir.

  • Enerji sağlar, ağrıyı giderir ve vücudun genel dengesini düzenler.

  • İç organların düzgün çalışmasına yardımcı olarak vücuda direnç ve denge sağlar. Bu sebeple hastalıkları önlemek, virüs ve bakterileri vücuttan atmak için kullanılır.

KİŞNİŞ OTUNUN KULLANIM ŞEKİLLERİ

  • Kişniş otu, yemeklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi bitki çayı şeklinde de tüketiliyor. Taze kişniş salatalarda kullanılırken kuru kişniş yemeklerde kullanılmak üzere öğütülüyor.

  • Düzenli olarak kişniş otu çayı içerek ağız sağlığınızı koruyabilir, vücudunuzdaki toksinlerden kurtulabilirsiniz.

  • Turşu kurarken kişniş ekleyebilir, özellikle domates turşusuna bambaşka bir lezzet katabilirsiniz.

  • Ayrıca kişniş, pişirilerek yenebilen otlar arasında. Haşlayıp yoğurt ile karıştırabileceğiniz gibi yapraklarını et yemeklerine katabilirsiniz.

  • Çiğ halde tüketebilir, soslu makarnaya lezzet katmak için kullanabilirsiniz.


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