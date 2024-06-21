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  4. Çoğunluğu müslüman olan o ülkede başörtüsü yasaklandı! Yasaya uymayanlara 740 dolar ceza

Çoğunluğu müslüman olan o ülkede başörtüsü yasaklandı! Yasaya uymayanlara 740 dolar ceza

21.06.2024 14:51
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Tacikistan’da başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yasa “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor. Yasaya uyulmaması halinde bireylere 740 dolar para cezası öngörülüyor. Ülkede başörtüsüne yönelik baskı 2007’de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, sonra tüm kamu kurumlarına genişletilmişti.

Çoğunluğu müslüman olan o ülkede başörtüsü yasaklandı! Yasaya uymayanlara 740 dolar ceza

Tacikistan’da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Çoğunluğu Müslüman olan ülkede parlamentonun üst kanadı Milli Meclis, 19 Haziran’da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

DÜN TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANI İMAMALİ RAHMAN TARAFINDAN İMZALANMASININ ARDINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran’da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yasa, “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor.

PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

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Tacikistan’da başörtüsüne yönelik baskı 2007’de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Tacikistanlı yetkililer, 2017’de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018’de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı. Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Tacikistan başörtüsü
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