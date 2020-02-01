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Çok acı olay! Babasının silahıyla oynarken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, babasının beylik tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralanan Armağan B. (17), hastanede tedavi altına alındı.

Çok acı olay! Babasının silahıyla oynarken...

Olay, öğle saatlerinde, Değirmendere Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesinde meydana geldi. Armağan B., iddiaya göre evde emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla oynarken silah ateş aldı.

Armağan B. kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesini duyarak odaya gelen ağabeyince kanlar içinde bulunan Armağan B'ye., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapıldı. Ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan gencin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük Beylik Tabancası

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