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Çok az kişi biliyor: Sekste doğru bilinen yalanlar! Uzman isim tek tek açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.10.2024 09:11
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Mutlu beraberliklerin temelinde duygusal bağların güçlü olması kadar cinselliğin de büyük önemi yatıyor. Seks hakkında geçmişten günümüze kadar gelen tonlarca bilgi yığını var ancak bunlardan bazıları her ne kadar doğru sanılsa da bir yanılgıdan ibaret. Alanında uzman olan Op. Dr. Ayşe Duman paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sekste doğru bilinen 6 yalanı açıkladı.

Çok az kişi biliyor: Sekste doğru bilinen yalanlar! Uzman isim tek tek açıkladı

YouTube'da içerik üreten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman sekste doğru bilinen yalanlarına dair paylaşım yaptı.

Cinsel ilişkide herkesin doğru sandığı yalanlara ilişkin video paylaşan uzman isim bu yalanları ve doğrularını 6 madde halinde sıraladı.

1) ERKEKLER KADINLARDAN DAHA FAZLA SEKSE DÜŞKÜNDÜR

cinsel ilişki libido

İlk yalan, erkekler kadınlardan daha fazla sekse düşkündür ya da kadınlar için erkekler kadar seks önemli değildir. Biyoloji bunu söylemiyor. Erkekte ne varsa kadında da o var. Kadın olmadan erkeğin sperminin bir önemi yoktur. Erkeğin milyonlarca spermi var kadın ise
bir yumurtasıyla hayatın devamlılığını kendi bedeninde sağlıyor.

2) İLİŞKİDE KANAMA OLMAK ZORUNDA

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İlk ilişkide kanamanın olmak zorunda olması tamamen yalan. Kadın bedeni, biyolojisi ve anatomisi bunu gerektirmiyor. Esnek bir Hymen ile, gevşemiş bir vajen ile girilen cinsel ilişkide kanama olmak zorunda değil.

3) MENOPOZDA KADIN CİNSELLİĞİ BİTER

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Hem kültürün hem de sektörün uydurduğu bir başka yalan ise menopozda kadın cinselliğinin bitmesi. Menopozda cinsellik bitmez.

4) CİSELLİK SADECE BİRLİKTELİKTİR

Cinsellikle ilgili en büyük ve beklentiyi negatif yönde etkileyen yalanlardan biri cinsellik sadece penis vajen birlikteliğidir ve sadece o şekilde yaşanır algısıdır. Bilinenin aksine bütün beden hem kadının hem erkeği bütün bedeni erojen sekse dahildir ve cinsel tatmin sağlar.

5) DOĞUM KONTROL HAPLARI CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ

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Doğum kontrol hapları ile ilgili çok kafa karıştıran bir yalan var. Deniliyor ki hiçbir şekilde cinselliği etkilemez, hatta güvenli bir cinsellik
sağlar. Doğum kontrol hapları bedenin döngüsel ritmini bozduğu için overlerin, yumurtalıkların o hormonal ritmini bozduğu için birtakım sıkıntılara yol açabiliyor. Vajinal kuruluk, isteksizlik yapabiliyor. Vajinal kuruluğa bağlı cinsel ilişki sırasında vajinal tahriş olması ve flora bozukluğuna bağlı enfeksiyonlara yatkınlık arttırıyor. En kötüsü de o sinirli agresif bir ilişki içinde cinsel hayatta kötü etkileniyor.

6) RAHİM AMELİYATINDAN SONRA CİNSELLİĞİN BİTMESİ

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Son yalan ise rahim ameliyatı olduysanız rahminiz alındıysa artık cinsel hayatınız bitmiştir, cinselliği istemezsiniz ve cinsellikten hiçbir zevk almazsınız. Bu da kadınlar arasında kulaktan kulağa dolaşan yalanlardan biridir. Rahim ameliyatı cinselliği bitirmez.

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cinsel ilişki seks Cinsellik
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