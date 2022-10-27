Çok beğenilen iki marka olan Schafer ve Tefal airfryer karşılaştırması

Airfryer modelleri, pişirme işlemi sırasında yağa ihtiyaç duymadan sıcak hava sirkülasyonu yaratarak yiyecekleri sağlıklı ve lezzet dolu bir şekilde hazırlıyor. Airfryer satın alırken modelin markasına dikkat etmek önem taşıyor. En iyi airfryer markaları arasında yer alan Schafer ve Tefal; kaliteli, kullanıcı dostu modelleriyle mutfaklara yeni bir tarz kazandırıyor. Hazırsanız Schafer ve Tefal airfryer karşılaştırmamıza başlayalım!

Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın

Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın'ın teknik özellikleri

Hem airfryer hem fırın fonksiyonları barındırmasıyla oldukça merak uyandıran Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın, kullanım kolaylığı sağlayan bir dolu özelliğe sahip. 1900 Watt gücünde çalışarak pişirme süresini kısaltan model; 12 litre geniş pişirme kapasitesine, özel raf sistemine ve dönebilen piliç çevirme şişine sahip. Geniş kapasitesi bütün bir tavuğu rahatlıkla pişirebiliyor. Şeffaf kapağı ve iç aydınlatması sayesinde uzaktan bile pişirme durumunun görülmesini sağlıyor. Çalışırken kapak açıldığında otomatik durarak güvenli kullanım imkânı sunuyor. Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın, dijital ekranıyla tercihlerin tek dokunuşla belirlenmesini sağlıyor. Ayrıca önceden hazırlanmış programlarıyla farklı yiyecek tipleri için ideal sıcaklık ve süreyi ayarlayabiliyor.

Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın'ın avantaj ve dezavantajları

Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın, 12 litre pişirme hacmi sayesinde kalabalık ailelere tek seferde çoklu porsiyonlar pişirerek önemli bir avantaj sağlıyor.

Modelin en önemli avantajı, şeffaf kapak ve iç aydınlatma barındırması. Böylece pişirme haznesini açmadan tek bakışla yiyeceklerin durumu görülüyor.

Modelin dönen kızartma sepeti her ne kadar çıkartılıp kolayca temizlense de fırın içini temizlemek zaman ve uğraş açısından dezavantaj oluşturuyor.

Geniş pişirme hacmiyle avantaj sunsa da büyük boyutuyla küçük mutfaklarda yer bulmakta zorluk çekerek dezavantaj yaratıyor.

Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın'ı kullananların yorumları

Schafer airfryer yorumlarında kullanıcılar, ürünün sadece çay kaşığı kadar ayçiçeği yağı kullanarak çıtır çıtır patates kızartması yapabilmesinden övgüyle bahsediyorlar. Ayrıca ürünün patates kızartmasının yanı sıra ızgara et ve mısır gibi gıdaların kızartılmasında da başarılı olduğunu belirtiyorlar. Küçük mutfaklı kullanıcılar, Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın'a yer bulmakta zorlandıklarını da eklemişler. Kullanıcıların en çok memnun olduğu konu ise, ürünün 12 litrelik pişirme hacmi sayesinde tek pişirme işlemiyle bütün aile fertlerine yetecek şekilde yemek yapabilmesi.

Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer

Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer teknik özellikleri

Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer; silindir yapısı, yenilikçi ve kendine özgü patentli sepet tasarımı sayesinde temizliği çok kolaylaştırıyor. İç parçalar rahatça çıkartılıp ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 1500 Watt güce ve 4,2 litre pişirme kapasitesine sahip ürün tek seferde altı porsiyona kadar yiyecek pişirebiliyor. Kızartma, fırınlama, pişirme ve ızgara şeklinde dört farklı fonksiyon sunarak mutfaklara zenginlik katıyor. 80 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı yapılmasına imkân tanıyor.

Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer avantaj ve dezavantajları

Model, XL boyutuna rağmen kompakt tasarıma sahip olduğu için az yer kaplayarak dar mutfaklar için alan avantajı sunuyor.

Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın modeline oranla çok daha ucuz olan Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer, fiyat avantajına sahip.

4,2 litre pişirme kapasitesiyle kalabalık ailelere avantaj sağlıyor.

60 dakikalık zamanlayıcısı sayesinde yemekleri hazırladığında kendini otomatik kapatarak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyor.

Modelin en önemli dezavantajı, şeffaf kapak bulundurmaması. Pişirme durumunu görmek için iç haznesini açmak gerekiyor. Bu durum ısı kaybına yol açtığı için dezavantaj yaratıyor.

Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer kullananların yorumları

Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer kullanıcı yorumlarında ürünün pişirme işlemini çok hızlı gerçekleştirmesine değinilmiş. Bu sayede model, çalışan ve yemek yapmaya bir türlü vakit bulamayan kullanıcıları önemli bir dertten kurtarıyor. Ürünün sade ve şık tasarımı da kullanıcılar tarafından övgü alan özellikler arasında. Bazı kullanıcılar ürünün çalışırken ses çıkarmasından rahatsız olduklarını dile getirmişler. Ancak ürünün çoklu porsiyonlar hazırlaması kullanıcıların takdirini kazanmış. Donmuş gıdaları da başarıyla kısa sürede pişirmesi, kullanıcıları sevindiren bir diğer özelliğiyken, kullanıcılar çoğunlukla ürünün dijital ekran bulundurmamasını eleştirmiş, hassas zaman ayarı yapmakta zorlandıklarını belirtmişler.

Alternatif Ürünler

1. Schafer Fit Fry Dijital Airfryer

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En iyi Schafer Airfryer çeşitleri arasında modern tasarımıyla görenlerin ilgisini cezbeden Schafer Fit Fry Dijital Airfryer, büyük dijital ekranıyla rahat ve pratik kullanılıyor. 1500 Watt gücünde çalışan model 3,5 litre pişirme kapasitesine sahip. Hiç yağ kullanmadan da pişirme işlemi yapabilen model, dijital ekranında zaman ve ısı tercihlerinin tek dokunuşla yapılmasını sağlıyor.

2. Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz

Dijital ekranlı airfryer modellerden hoşlanmayanlara tavsiye edilen Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz, çok az yağ veya hiç yağ kullanmadan yiyeceklerin çıtır çıtır pişip içlerinin sulu kalmasını sağlıyor. Ön kısımdaki zamanlayıcısı sayesinde pişirme süresinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Döküm alüminyum ızgarası ile yeni lezzetlerin keşfedilmesine imkân tanıyor.

3. Schafer Fit Fry Smart Airfryer

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4. Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz

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Tefal EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz'ün özelliklerini çok beğenen ancak pişirme kapasitesini yetersiz bulanlara 6,5 litre pişirme hazneli Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz öneriliyor. Cihaz, 80 ve 200 derece arasında yüksek hassasiyetli sıcaklık ayarı yapılmasına imkân tanıyor. Buhar teknolojisi sayesinde yiyeceklerin besin değerini kaybetmeden pişmesini sağlıyor.

5. Tefal EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz

Paslanmaz çelik malzeme kalitesiyle dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan Tefal EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz , en iyi airfryer çeşitleri arasında zirvede yer alıyor. XL boyutu ve 4,2 litre pişirme haznesiyle kalabalık ailelere avantaj sağlıyor. Dijital ekranıyla dikkat çeken model, önceden hazırlanmış sekiz farklı pişirme programına sahip.