Philips ve Xiaomi Airfryer karşılaştırması ve detaylı ürün incelemeleri

Az yağ tüketerek veya hiç yağ tükenmeden, güçlü sıcak hava sirkülasyonu yaratarak yiyecekleri lezzetli ve sağlıklı bir şekilde pişiren airfryer modelleri; mutfakların gözdesi oluyor. Zamanı kısıtlı olanlara pratiklik sunan airfryer modelleri, kolay temizlenebilme özellikleriyle de kullanıcılarından tam not alıyor. En kaliteli airfryer markaları sorulduğunda bu soruya "Xiaomi ve Philips." şeklinde yanıt veriliyor. Her iki marka da kalitesi ve başarısıyla adından söz ettirecek modellere sahip. Hazırsanız Philips ve Xiaomi Air Fryer karşılaştırmamıza başlayalım!

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz'ün teknik özellikleri

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz, "Büyük boy airfryer seçmek daha mı mantıklı?" diye soranlara yeni bir bakış açısı sunuyor. 3.5 litre kapasitesindeki iç hacmine rağmen kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplıyor ve mutfağında alanı kısıtlı olanları memnun ediyor. Ayrıca modelin düz beyaz renkli sade ve modern görünümü, farklı mutfak tasarımlarına kolayca uyum sağlıyor. Fritöz, 1500 Watt güce sahip. Böylece yiyeceklerin hızlıca pişirilmesini sağlıyor. Aynı şekilde Xiaomi Mi Smart Air Fryer ve Philips HD9252/90 Airfryer karşılaştırmalarında 1500 Watt gücüyle fark yaratıyor. Eşit hava sirkülasyonuyla dışı çıtır, içi sulu yiyecekler pişiriyor. Kızartma ve pişirme gibi işlemlerin yanı sıra yoğurt mayalama, meyve kurutma, sebze fermante etme ve buz çözme gibi fonksiyonlar da sunuyor. 40-200 derece arasında sıcaklık ayarlaması yapılmasına imkân tanıyor. OLED dokunmatik ekranıyla farklı yiyecek tiplerine göre pişirme seçenekleri ve zaman ayarlamaları sunuyor. 24 saatlik pişirme programlarını destekleyen ürün, dışarıdan eve gelen kullanıcılarını taze ve sıcak yemeklerle karşılayabiliyor. Mobil uygulama desteği sunan model, 100'den fazla yemek tarifi içeriyor.

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz, kompakt tasarımıyla az yer kaplayarak dar mutfaklarda alan tasarrufu sağlıyor.

Ürünün 3,5 litre pişirme haznesi, ufak bir airfryer arayanlar için avantaj yaratsa da kalabalık aileler için Philips Airfryer XXL ve Xiaomi Airfryer karşılaştırmasında dezavantaj yaratıyor.

Yine Philips ve Xiaomi Air Fryer karşılaştırması yapıldığında fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

Ürünün yapışmaz iç kaplaması kolay temizlenmesine yardımcı oluyor.

Donmuş gıdaların buzunu çözebilmesi, önemli bir zaman avantajı yaratıyor.

Üründe şeffaf kapak bulunmadığı için pişirme durumu sadece iç hazne açıldığında görülüyor. Bu durum ısı kaybına yol açarak dezavantaj doğuruyor.

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz'ü kullananların yorumları

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz yorumları arasında kullanıcı memnuniyetinin üst seviyede olduğu görülüyor. Özellikle "Airfryer için hangi markayı alsak?" ikilemine düşenler için ürün yorumları arasında Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz'ün fiyat-performans dengesindeki başarısından söz edilmiş. Limon kurutmaktan ızgara kanat yapmaya kadar farklı fonksiyonlar üstlenen ürün, kullanıcılarının mutfaktaki en iyi yardımcısı olmuş. Kullanıcılar, modelin en çok buz çözme özelliğinden memnun kalmışlar. Bu özellik sayesinde zamanı kısıtlı olanlar, buzluktan çıkardıkları ürünleri hızlıca pişirebilmişler. Ürünün hiç yağ kullanmadan pişirme işlemi yapabilmesi kullanıcıların takdirini kazanmış. Ürünün boyutu kullanıcılar arasında görüş ayrılığı yaratmış. Tek başına yaşayan veya 2-3 kişilik aileler 3,5 litre pişirme haznesini yeterli bulurken kalabalık aileler porsiyon sıkıntısı yaşamış.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün teknik özellikleri

Düz siyah rengi ve modern tasarımıyla mutfaklara yeni bir tarz katan Philips HD9252/90 Airfryer, etkileyici özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor. 1400 Watt güç ve 4,1 litre pişirme hacmiyle kısa zamanda çoklu porsiyonlar hazırlayabiliyor. Modelin geniş dijital ekranı, yazı ve sayıların rahatça görülmesini sağlıyor. Yedi farklı ön ayar sunan dokunmatik ekranı, balık kızartmaktan kek pişirmeye kadar geniş çeşitlilik sunuyor. Ürün, ister çok az yağ kullanarak ister hiç yağ kullanmadan pişirme işlemi yapabiliyor. Modelin QuickClean sepeti yapışmaz özellikte olduğu için temizliği kolaylaştırıyor. Ayrıca çıkartılıp bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Rapid Air teknolojisi kullanan Philips HD9252/90 Airfryer, sıcak havayı deniz yıldızını andıracak bir rotayla iç haznede döndürüyor ve her yiyeceğin eşit ısı görmesini sağlıyor. Sıcak tutma moduyla yiyecekleri 30 dakikaya kadar aynı sıcaklıkta muhafaza ediyor.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

Geniş dijital ekranıyla kolay ve verimli kullanım avantajı sunuyor.

Ürünün dezavantajı şeffaf kapak bulundurmaması.

Bütün parçaları çıkarılabilen Philips HD9252/90 Airfryer, ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanarak hijyen avantajı sunuyor.

İç hazne konusunda Xiaomi Air Fryer ve Philips Airfryer karşılaştırması yapıldığında 4,1 litre kapasitesindeki geniş pişirme hacmiyle Philips öne çıkıyor. Böylece kalabalık ailelere önemli bir avantaj sağlıyor.

NutriU uygulamasıyla 350'den fazla ilham verici tarif sunarak kullanıcılarına avantaj kazandırıyor.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ü kullananların yorumları

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz kullanıcı yorumlarında mobil uygulamaya sıklıkla değinilmiş. Birçok kullanıcı bu sayede birbirinden enfes tarifler keşfederek yemek sofralarını zenginleştirmiş. Ürünü satın aldıktan sonra da marka desteğinden memnun olduklarını belirtmiş. Sorun yaşayan veya soru sormak amacıyla Philips teknik servisiyle iletişime geçen kullanıcılar, kolaylıkla iletişim kurarak merak ettikleri sorulara yanıt bulmuşlar. Ürünün her parçasının çıkartılıp bulaşık makinesinde yıkanabilmesi kullanıcıları ekstra temizlik zahmetinden kurtarmış. Modeli kullananlar, ürünün yiyecekleri pişirme sırasında koku yaratmamasını çok sevmiş. Bazı kullanıcılar 4,1 litre pişirme haznesini kalabalık aileler için yeterli bulmamış. Bu noktada daha geniş pişirme kapasitesi olan Philips marka airfryer modellerini önermişler.

Alternatif ürünler

1. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz’ün özelliklerini çok beğenen ancak pişirme hacmini yetersiz bulanlara Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz öneriliyor. 7.3 litrelik geniş iç hacmi sayesinde kalabalık sofralar için önemli bir görev üstleniyor. Tek seferde altı porsiyonluk yiyecek pişirebilen model, 2225 Watt gücü sayesinde zaman avantajı da sunuyor.

2. Philips Premium HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Fritöz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz’ün bir üst modeli olan Philips Premium HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Fritöz, yeni teknolojileri keşfetmek isteyenleri sevindiriyor. Smart Sensing teknolojisi kullanan model, yiyeceklerin iki adımda en pratik şekilde pişirilmesine yardımcı oluyor. Pişirilecek yiyecek türü seçilip Smart Sensing düğmesine basıldıktan sonra akıllı sensör sistemi devreye giriyor ve mükemmel sonuçlar için ideal süre ve sıcaklık otomatik olarak belirleniyor. Modelin 7,3 litre kapasitesi ile altı porsiyona kadar leziz yemekler hazırlanabiliyor.

3. Xiaomi Mi Upany Air Fryer 6,5 L Yağsız Fritöz

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz’ün özelliklerini çok beğenen ancak daha büyük pişirme kapasiteli bir model arayanlara Xiaomi Mi Upany Air Fryer 6,5 L Yağsız Fritöz önerisi yapılıyor. Modelin en önemli özelliği 6,5 litre kapasitesinde kare pişirme sepet kullanması. Böylece yuvarlak sepetlere oranla çok daha geniş bir alan sunuyor. Modelin 60 dakikalık zamanlayıcı özelliğinin bulunması da cabası.

4. Xiaomi Mi Liven Air Fryer 3.5 L Yağsız Fritöz

Modern tasarımı ve yeşil rengiyle mutfaklara şıklık katan Xiaomi Mi Liven Air Fryer 3.5 L Yağsız Fritöz, 80-200 derece arasında sıcaklık ayarı sunuyor. Modelin yapışmaz kaplamalı pişirme sepeti kolayca temizlenebiliyor. 3,5 litre kapasitesindeki kare pişirme sepetine bütün bir tavuk sığdırılabiliyor. Ürün, akıllı koruma sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sağlıyor. 1500 Watt gücüyle yiyeceklerin kısa sürede hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Daha fazla airfryer fritöz için Mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday, en beğenilen airfryer çeşitleri için buraya tıklayın. Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.