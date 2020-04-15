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Çok beklendi sonunda geldi: iPhone SE 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 18:31 | Son Güncelleme

Apple yeni iPhone SE'yi tanıttı. Uzun bir zamandır iPhone 9 adıyla geleceği söylenen iPhone SE, Apple tarafından sessiz sedasız duyuruldu. Peki iPhone SE özellikleri neler? iPhone SE fiyatı ne kadar?

Çok beklendi sonunda geldi: iPhone SE 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, Türkiye fiyatı

iPhone SE dediler iPhone 9 dediler... Nitekim, aylar süren sızıntıların, iddiaların ve söylentilerin ardından Apple bombayı patlattı. iPhone SE 2020 sonunda tanıtıldı.

İPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ

iPhone SE özellikleri arasında 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde True Tone desteğine sahip bir ekran ile geliyor. Bu ekranın hemen altında iPhone 8 modelinde olduğu Touch ID destekli bir ana ekran tuşu yer alıyor. Bunun dışında iPhone SE 2020'nin tasarımı iPhone 8 ile oldukça benzer.

iphone se 2

iPhone SE 2020'nin içi de 2020 yılının iPhone modellerine güncellendi. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisi yeni iPhone SE'de de kullanılıyor. iPhone SE 2020'nin RAM değeri ise bir Apple klasiği olarak henüz belli değil. Ancak depolama kısmı paylaşılmış durumda. Buna göre iPhone SE 2020'nin depolama seçenekleri arasında 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği var. Yeni iPhone, iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrüne sahip.

iPhone SE 2020

iPhone SE 2020'nin kamera tarafında ise tek bir arka kamera karşımıza çıkıyor. Bu kamera, 12 MP çözünürlüğünde ve Apple'ın dediğine göre geniş kamera olarak adlandırılıyor. Bu kamera ile 5x dijital zoom yapabilmek ve iPhone XR gibi portre modunda fotoğraflar çekebilmek mümkün. iPhone SE 2020'nin ön kamerası ise 7 MP çözünürlüğünde.

iPHONE SE 2020 FİYATI

iPhone SE 2020 fiyatı belli oldu. iPhone SE 2020'nin Türkiye fiyatı 64GB depolama alanına sahip modeli için 5.299,00 TL olacak. 128GB depolama alanı isteyen Türk tüketiciler 5.749,00 TL, 256GB depolama alanı isteyenler ise 6.599,00 TL ödeyerek iPhone SE 2020 sahibi olabilecek. Yeni uygun fiyatlı iPhone ABD'de 17 Nisan itibariyle ön siparişe açılacak.

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