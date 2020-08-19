Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli bir uyarı geldi...

Kandaki demir eksikliği, yani anemi, dünya üzerinde yaygın görünen bir hastalıktır. Genellikle, kronik rahatsızlık veya yiyeceklerdeki demirin vücut tarafından yetersiz emilimi sonucu oluşur. Bu nedenle, anemi hastalığının teşhisinde laboratuvar testlerinin yanında, hastanın beslenme alışkanlıklarının da dikkatli bir incelemesi yapılır. Yetersiz ya da bitkisel ağırlıklı beslenmenin yanı sıra, bazı yiyecek ve içeceklerin çok fazla tüketilmesi de demir emilimini azaltabilir.

KANSIZLIK YAŞIYORSANIZ, GİZLİ BİR SUÇLU DEMİR DEPOLARINIZI BOŞALTIYOR OLABİLİR!

Yaz aylarında dahi, dumanı tüten çay gibisi yoktur. Antioksidan etkisi ve görece düşük kafein oranıyla çay, aynı zamanda, dünyadaki en sağlıklı içeceklerden bir tanesi. Zihinsel uyanıklığı, öğrenme yeteneğini ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca baş ağrısı, yüksek ve düşük tansiyon problemine karşı ve hatta Parkinson hastalığını önleyici etkiye sahiptir.

Fakat bir problem var! Uzmanlara göre; çaydaki "tanen" denilen bileşen, minerallere bağlanarak vücutta emilimi güçleştirici bir etkiye sebep olurken, demir depolarını da boşaltabilir.