Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli bir uyarı geldi...

Kandaki demir eksikliği, yani anemi, dünya üzerinde yaygın görünen bir hastalıktır. Genellikle, kronik rahatsızlık veya yiyeceklerdeki demirin vücut tarafından yetersiz emilimi sonucu oluşur. Bu nedenle, anemi hastalığının teşhisinde laboratuvar testlerinin yanında, hastanın beslenme alışkanlıklarının da dikkatli bir incelemesi yapılır. Yetersiz ya da bitkisel ağırlıklı beslenmenin yanı sıra, bazı yiyecek ve içeceklerin çok fazla tüketilmesi de demir emilimini azaltabilir.
KANSIZLIK YAŞIYORSANIZ, GİZLİ BİR SUÇLU DEMİR DEPOLARINIZI BOŞALTIYOR OLABİLİR!
Yaz aylarında dahi, dumanı tüten çay gibisi yoktur. Antioksidan etkisi ve görece düşük kafein oranıyla çay, aynı zamanda, dünyadaki en sağlıklı içeceklerden bir tanesi. Zihinsel uyanıklığı, öğrenme yeteneğini ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca baş ağrısı, yüksek ve düşük tansiyon problemine karşı ve hatta Parkinson hastalığını önleyici etkiye sahiptir.
Fakat bir problem var! Uzmanlara göre; çaydaki "tanen" denilen bileşen, minerallere bağlanarak vücutta emilimi güçleştirici bir etkiye sebep olurken, demir depolarını da boşaltabilir.
Bilim insanları, öğünlerinin yanında çay, kahve ve portakal suyu içen insanları sırasıyla incelediklerinde:
Öğünün yanında çay içen deneklerin demir emiliminde %62'lik bir düşüşle karşılaştılar. Kahve içenlerin demir emilim oranındaki düşüş ise %35'ti. Buna karşın, yemeklerini portakal suyu ile birlikte tüketenlerin demir emiliminde %85'lik bir artış yaşandı!
VEGAN BESLENME ETKİLİ...
Fakat bu araştırmada bir çeldirici mevcut! Çay ve kahve yalnızca bitkisel beslenmeden edinilen demire karşı etkilidir. Vegan veya vejetaryen beslenenlerin elde ettikleri demir, vücut tarafından kolayca emilemez. Öğünlerinde kırmızı ve beyaz et veya balıktan yeterince demir alabilen insanlar, düzenli olarak fazla miktarda çay içseler dahi, çayın demir emilimini azaltıcı etkisinin üstesinden gelebiliyorlar. Öte yandan bitkisel kaynaklı demir alabilen insanlar risk grubundalar. Eğer fazla miktarda çay içmeye devam ederlerse, demir desteği almak zorundalar. Risk grubundakilere, çayı öğün aralarında ve en az bir saat bekledikten sonra içmeleri tavsiye ediliyor.
ÖZELLİKLE KADINLAR DİKKAT ETMELİ!
Yapılan araştırmalara göre, 14-50 yaş arası her 5 kadından 2'si demir eksikliğinden mustarip. Çünkü özellikle adet dönemlerinde kadınlar, bolca demire ihtiyaç duyuyorlar.
BOL BOL C VİTAMİNİ
Fazla miktarda çayın etkilerini azaltmanın bir yolu da, yanında bol miktarda C vitamini içeren yiyecekler yemekten geçiyor. Siyah çayın yanında bol miktarda yeşillik ve biberiye içeren bir salata yemek, demir emilimine dengeleyici bir etki yapacaktır.
Yine de günde 5-6 bardak çay içmekten, fazla kafein alımına bağlı yan etkilere sebep olacağından, kaçınmalısınız.
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