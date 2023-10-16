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'Çok ciddi bir talep var' Bu ilçede anonsla işçi aranıyor! 'Bulamıyoruz' Başka ilçeden taşıyorlar...

16.10.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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En son açıklanan resmi rakamlara göre işsizlik oranının yüzde 9,2 olduğu Türkiye’de bu ilçede belediye, fabrikalar için anonsla işçi arıyor. Samsun’un Kavak ilçesinde gelişen Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ile birlikte fabrikalar çalıştıracak işçi ararken Kavak Belediyesi ise belediyeden yaptığı anonslar işçi aramaya devam ediyor. Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Anons ediyoruz fakat eleman bulamıyoruz” dedi.

'Çok ciddi bir talep var' Bu ilçede anonsla işçi aranıyor! 'Bulamıyoruz' Başka ilçeden taşıyorlar...

"Türkiye’de işsizlik sorununu çözen ilçe" olma özelliğiyle dikkat çeken Kavak Belediyesi ilçedeki fabrikalarda çalıştıracak işçi bulamıyor. Belediyeden yapılan "İlçemizde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere elemana ihtiyaç vardır" anonsları karşılık bulmuyor.

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Fabrikaların eleman bulamayınca başka ilçelerden Kavak’a eleman taşıdıklarını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Birkaç gündür hem organizedeki fabrikalarımıza hem de yeni bir firma açıldı. Oradan da çok ciddi bir talep var. Anons ediyoruz fakat eleman bulamıyoruz. Gurbetteki hemşirelerimize seslenmek istiyorum. Kavak’a geri gelsinler. İş konusunda bir sıkıntı yok. Fabrikalar ilçemizde çalıştıracak eleman bulamayınca diğer ilçelerden servisle eleman taşınıyor” diye konuştu.

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"25-30 ARASI YENİ FABRİKA YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEPLERİ ALDIK"

Kavak’ta son 10 yıl içerisinde OSB’lerde ciddi şekilde fabrikaların arttığını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Bu artma neticesinde istihdam bizim öncelikle çözmemiz gereken bir problem olarak düşündüğümüz için vatandaşlarımıza iş bulma konusunda yardımcı oluyoruz. Tabii, ilk başlarda bu konuda ciddi bir problem vardı ama şu anda işçi bulamam konusunda problemler var. Nüfusumuz ciddi şekilde arttı. Gurbetteki vatandaşlarımız öncelikle Bursa’da, Gebze’de, İstanbul’da, Tekirdağ’da, Türkiye’nin farklı yerlerindeki Kavaklı vatandaşlarımız istihdamdan dolayı ayrıldıkları için şimdi artık geri dönüş başladı. Dolayısıyla bizden bundan son derece memnunuz. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde faaliyette bulunan aktif 40 fabrikamız var. 25-30 arası da yeni fabrika yapılması ile ilgili talepleri aldık ve değerlendirdik. 2. etap doldu ve 3. etap ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz daha da genişlemektir. Zaman zaman OSB’lerde veya başka yerlerde çalıştırmak üzere anonsla işçi arandığı doğrudur. Maalesef çok fazla bir talep yok. Yakın ilçelerimizden istihdam sağlamak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Organize Sanayi Bölgesini besleyecek küçük sanayi sitemiz olması gerekiyordu. Küçük sanayi yapımı ile alakalı çalışmalarımız başladı. İhale sonuçlandı. İlk etapta 50, daha sonra ise 250 olmak üzere dükkanların 1 yıl içerisinde Kavaklı vatandaşlarımıza kazandırılması ile alakalı çalışmalarımız başlıyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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İşçi Samsun Kavak

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