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Çok daha acısız! Suda doğumun tüm faydaları

06.07.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok çeşitli doğum yöntemleri bulunuyor. Doğum yöntemleri arasında bulunan en ilginç doğum şekli suda doğum olarak biliniyor. Suda doğum hakkında hala birçok ön yargı bulunuyor. Suda doğumun çok acısız olduğu belirtilse de bu doğumun uzman hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Suda doğum ile ilgili tüm bilgiler için bu haberi okuyabilirsiniz.

Çok daha acısız! Suda doğumun tüm faydaları

Anne adayları hamilelik boyunca doğum sürecini düşünerek gerginlik yaşayabiliyorlar. Birçok doğum yöntemi arasından kendileri ve bebekleri için en uygun doğum şeklini tercih etmeleri gerekiyor. Son 30 yıl içerisinde oldukça popüler hale gelen suda doğum da yaygın olmasa da tercih edilen doğum yöntemleri arasında bulunuyor. Yeni araştırmaya göre suda doğum, sağlıklı anneler ve yeni doğan bebekleri için birçok fayda sağlıyor.

SUDA DOĞUM NEDİR?

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Anne adayının, doğum için özel olarak tasarlanmış küvet benzeri bir ünite içine girmesi ile başlayan suda doğum, doktor kontrolünde, vajinal doğum ile bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulur. Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek vajina yırtılması riski azalır. Rahim içinde su dolu bir kesecikte yer alan bebek, benzer sıcaklıkta su ile dolu bir havuzun içinde doğduğundan daha az ağlar ve daha sakin olur. Anne adayına ve bebeğe yan etkisi ya da zararı bulunmayan suda doğum yöntemi uygulanmadan önce, anne adayı ve bebek gerekli sağlık kontrollerinden geçirilir. Suda doğumun tam donanımlı suda doğum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

SUDA DOĞUMUN FAYDALARI NELERDİR?

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Doğum sancılarını hafifletir.
Anne adayını ve bebeği rahatlatır.
Vücut ağırlığı daha az hissedildiğinden, anne adayı daha rahat hareket eder.
Doğum süresini kısaltır.
Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir.
Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasını sağlayarak esnekliğini artırır.
Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanması ihtimali azalır.
Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez.

SUDA DOĞUM NASIL YAPILIR?

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Suda doğum öncesinde gerekli sağlık kontrolleri yapılarak anne ve bebeğin bu yöntem için uygun birer aday olduğundan emin olmak gerekir. Çoğul gebeliklerde ve 37 haftanın altındaki gebeliklerde suda doğum tercih edilmez. Ayrıca annede herhangi bir nedenle aktif enfeksiyon tablosu ya da vajinal kanama varsa suda doğum yapılamaz. Bebeğin henüz doğum pozisyonu almamış olması ve doğum kilosunun yüksek olması da suda doğumu engelleyen durumlar arasındadır. Tüm şartlar suda doğum için uygunsa anneye detaylı bir hazırlık eğitimi verilir. Doğum başladığında anne, suda doğum için gerekli eğitimi almış olan personel ve uzman hekim eşliğinde, önceden hazırlanmış ve devamlı takip edilen sıcak suya girer. Ilık su annenin rahatlamasını sağlayarak stres seviyesini azaltır. Endorfin hormonu sayesinde ağrılar ve sancılar hafifler. Eğitimde öğretilen doğru nefes yöntemleri de sancıların azalmasını sağlar. Hekimin yönergeleri eşliğinde suda doğum gerçekleşir.

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anne doğum suda doğum
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