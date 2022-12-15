Çok dikkatli olun! Eğer aracınızın tekerinde pet şişe görürseniz... Şok tuzak ortaya çıktı

Hırsızlar sınırları zorlamaya devam ediyor. Her geçen gün yeni yöntemler geliştiren hırsızlar pes dedirtmeyi başarıyor. Ancak son zamanlarda pet şişe tuzağına karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde tavsiyeler veriliyor. Bu yöntem nedeniyle büyük bir zarara uğramanızın söz konusu olabileceği üzerinde duruluyor. Aynı zamanda "Eğer aracınızın tekerinde pet şişe görürseniz çok dikkatli olun" şeklinde uyarılar da yapılıyor. Peki araç üzerinde pet şişe görenlerin neden dikkatli olması gerekiyor?

HIRSIZLARIN PET ŞİŞE TUZAĞI DUYANLARI ŞOKE EDİYOR

Konuyla ilgili aktarılan iddialara göre söz konusu tuzak şöyle işliyor;

Sürücü, arabasının etrafını kontrol etmeden araca biniyor. Aracıyla hareket ettiğinde tekerden gelen (genelde sürücünün arabasına binerken kolayca göremeyeceği sağ ön tekerden) tuhaf bir ses duyuyor. Ne olduğunu anlamak için hızlıca aracından (Çoğunlukla motor çalışmaya devam ediyor ve anahtar kontakta kalıyor) iniyor. Sürücü araçtan indiğinde aslında kapıyı hırsızlara açmış da oluyor.

Araç sürücüsü ne olup bittiğini anlamak için tekerin yanına gittiğinde tekerle arabanın arasına bir pet şişenin sıkıştırıldığını anlıyor. Sürücü pet şişeyle uğraşırken, hırsızlar diğer taraftan araçtaki değerli eşyaları veya anahtar hâlâ kontakta olduğu için aracı çalıp götürüyor.

Bu tuzağın ilk olarak Güney Afrika'da görüldüğü, sonrasında hızla dünyanın geri kalanına yayıldığı öne sürülse de, her nerede yaşanmış olursa olsun, eğer aracınızın tekerinde pet şişe görürseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle bir tuzağa düşmemek için ise arabaya binmeden önce arabanın etrafını iyice kontrol etmekte fayda olduğu görülüyor.



