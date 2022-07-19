Çok feci kaza! Otomobilin kapısı açılınca devrildi, kamyonetin altında kaldı

Feci kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 10 ES 288 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

