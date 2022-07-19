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  4. Çok feci kaza! Otomobilin kapısı açılınca devrildi, kamyonetin altında kaldı

Çok feci kaza! Otomobilin kapısı açılınca devrildi, kamyonetin altında kaldı

19.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de korkunç bir kaza meydana geldi. Elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpınca devrildi. Elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman B., karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çok feci kaza! Otomobilin kapısı açılınca devrildi, kamyonetin altında kaldı

Feci kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 10 ES 288 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
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