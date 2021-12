Çok güzel yeni yıl sözleri ve mesajları! Arkadaşa, sevgiliye, aileye 2022 yılbaşı mesajları...

Koca bir seneyi daha geride bıraktık. 2021'de güzel veya kötü yaşanan her türlü şeye rağmen yeni yıl umutla bekleniyor. Arkadaşlarına ve yakınlarına yılbaşı mesajı yollayıp, onları mutlu etmek isteyen yılbaşına özel mesajları araştırıyor. İşte en güzel 2022 yeni yıl sözleri ve mesajları!

ARKADAŞA ÖZEL EN GÜZEL YENİ YIL SÖZLERİ VE MESAJLARI!

2021'de yaşanan sıkıntıların, dertlerin, sağlık sorunlarının sona ermesi ve daha güzel senelere umutla ulaşabilmek dileğiyle... Yeni yılınız kutlu olsun!

2022 yılı için size ve ailenize sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Yeni yılın bir önceki yılları aratmaması dileğiyle... Mutlu seneler!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin sona ermesini ve sağlıklı bir sene olmasını dilerim. Herkese hayırlı, mutlu ve sağlıklı seneler!

Gerçek sevgi ve gerçek arkadaşlıklar yeni yılda da tüm gerçekliğiyle devam etsin. Mutlu yıllar...

2022'de doğmuş gibi ruhumuz tazelensin, yeni yıl bedenimize adeta ilaç olsun! Hepimize mutlu yıllar!

2022 yılında kadın cinayetleri son bulsun, yeni senede ülkemiz aydınlığa kavuşsun. Mutlu seneler!

Kariyerinizdeki hedefinize 2022'de erişmenizi diler ve başarı, sağlık dolu yıllar dilerim!

Bütün iş arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum. 2022'de beraber nice başarılara adım atmak hedefiyle mutlu yıllar!

2022 umut demek, umut ise gelecek demek. Yeni senede umudunuz günden güne artsın, geleceğiniz daha güzel şekillensin!

2021'de gerçekleştiremediğimiz bütün hayallerin 2022 yılında gerçekleşmesi niyetiyle yeni yılınız kutlu olsun!

Yılbaşı akşamında yaşanan coşku ve heyecan bütün seneyi kaplaması dileğiyle 2021 hepimize şans ve mutluluk getirsin!

SEVGİLİYE ÖZEL YENİ YIL MESAJLARI!

Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni senede de seni anıyorum. Bir sene daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu sene yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir sene olsun. Mutlu yıllar hepimize!

Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim, her şeyim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek giriyorum. Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, yine seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum canım.

Benim diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni seneye, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım bu seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın en büyük anlamı. Mutlu yıllar!

Birlikte adımızı yan yana yazacağımız, her anımızda göz göze bakacağımız, nefes alırken diz dize duracağımız bir sene olsun. Seni çok seviyorum!

Seneler geçiyor ama değişmeyen tek bir şey var; o da sana olan aşkım. Eğlence ve mutluluk dolu bir sene bizimle olsun sevgilim!

AİLEYE ÖZEL YILBAŞI MESAJLARI!

Canım ailem! Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir sene diliyorum.. 2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar! Yeni

yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

Yaşamınca güzel seneler, mutlu yarınlar hep senin olsun. Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, ama yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі

dolu nіce yıllara!

Canım anneciğim! Sağlık, huzur ve mutluluk dolu seneler hepimize! Sana minnettarlığım hiçbir zaman sonlanmayacak! İyi ki varsın, bu sene de birlikte nice yıllara!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum hepimize. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umudu ve dileğiyle! Nice

yıllara!

NOEL İLE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Diğer ismiyle Christmas olarak bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılmaktadır. Fakat Noel ve yılbaşı aynı şey değildir. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak tanımlanmakta.

Yılbaşı ise herhangi bir dinin bayramı değil ve birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isimdir. Yani Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlaması olarak tanımlanmakta. Bu sebeple yılbaşı 25 Aralık'ta değil 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede kutlanmaktadır.