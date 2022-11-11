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Çök-Kapan-Tutun nasıl yapılır? Depremde yapılan Çök-Kapan-Tutun pozisyonu nedir? 12 Kasım'da Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak!

11.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çök-Kapan-Tutun tatbikatı hakkında AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çök, kapan, tutun hareketinin nasıl yapılacağı Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı sebebiyle arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Çök-Kapan-Tutun nasıl yapılır? İşte Çök, kapan, tutun hareketi ile ilgili detaylar...

Çök-Kapan-Tutun nasıl yapılır? Depremde yapılan Çök-Kapan-Tutun pozisyonu nedir? 12 Kasım'da Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak!

Çök-Kapan-Tutun tatbikatı ile ilgili konuşan AFAD Başkanı Sezer, yaptığı açıklamada kısa mesaj bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını ifade etti. Çök, kapan, tutun tekniği konusunda bilgi edinerek meydana gelme ihtimaki olan büyük depremden önce hazırlıklı olabilirsiniz. İşte Çök, kapan, tutun hareketinin yapılışı...

ÇK-KAPAN-TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUT POZİSYONU NEDİR?

ÇÖK KAPAN TUT TEKNİĞİ

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem Tatbikatı Türkiye genelinde 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de yapılacak.

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor?

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILIYOR?

AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapıyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM’ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat yapıldı. AFAD, 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022'de, koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini öğretmek amacıyla Türkiye genelinde saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek.

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deprem tatbikatı

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