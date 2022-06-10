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Çok konuşulacak iddia! ABD'den Suudi Arabistan'a 'ilişkileri sıfırlama' teklifi

10.06.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bozulmuştu. Amerikan CNN televizyonunun iddiasına göre ABD'den flaş bir hamle geldi.

Çok konuşulacak iddia! ABD'den Suudi Arabistan'a 'ilişkileri sıfırlama' teklifi

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin Riyad'a "ilişkileri sıfırlama" konusunda hazır olduklarını ilettiği iddia edildi.

Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı doğrudan sorumlu tutan bir politika izleyen ve bu bağlamda Riyad'a "parya muamelesi" yapan Biden için bu adımın "dramatik bir yüzleşme" olarak nitelendirildiği belirtildi.

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Yetkililerin, "1981'den beri ilk kez bu denli hızla yükselen enflasyon ortamında Kremlin'in Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı çökertmek ve yerel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için büyük baskı altında olan Biden'ın ahlaki öfkesini bir kenara bırakıp, küresel çapta dramatik karışıklığın ortasında Suud Krallığı ile daha sıcak ilişkiler kurmaya başladığını" söylediği ifade edildi.

Haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunarak, "Her iki taraf da Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması adına bunu aşmamız gerektiğine karar verdi." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

BIDEN, KAŞIKÇI CİNAYETİNİ GÜNDEME GETİRECEK

Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı davasının kapandığını düşündüğünü ve bunu ABD'ye açıkça belirttiğini aktaran yetkililerin, yine de gelecek ay Bin Selman ile bir araya geldiğinde Biden'ın Kaşıkçı cinayetini gündeme getireceğini değerlendirdiğine işaret edildi.

Bin Selman ile görüşme kararının, 2019'da Suudi Arabistan'ın "hiçbir sosyal değeri olmadığını" söyleyen Biden için "yutulması zor bir hap" olduğunu ancak özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana dünyanın ne kadar dramatik bir şekilde değiştiği göz önüne alındığında, iki ülkenin ilişkinin bu cinayet tarafından "rehin alınamayacağı" konusunda hemfikir olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Haberde, Biden'ın iki üst düzey danışmanı Brett McGurk ve Amos Hochstein ile Bin Selman dahil olmak üzere Suudi yetkililer arasında Riyad'da aylarca süren görüşmelerin ardından bu değişimin söz konusu olduğu iddia edilirken, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in Biden'ı "ahlaki pusulasını kaybetmekle suçlamasının" şimdiden yönetim içinde öfkeye yol açtığı öne sürüldü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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